Правоохранители ликвидировали ячейки террористов в разных регионах России

Сегодня стало известно о ликвидации сразу двух ячеек международных террористических организаций в российских регионах.
В Адыгее и Краснодарском крае сотрудники ФСБ и МВД разоблачили подпольную группу сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Ее главарь привлекал в ряды радикальных исламистов прихожан местных мечетей и переправлял завербованных в Сирию.
Подозреваемый уже дал признательные показания, при обыске у него нашли оружие, боеприпасы и собранные для боевиков деньги.
А в Татарстане в ходе серии рейдов пресечена деятельность законспирированной ячейки «Хизб ут-Тахрир» — под стражу взяли 15 человек. Оперативники изъяли большое количество экстремистской литературы, базу данных участников организации, а также отчетные документы о проведении пропагандистской работы.
Подозреваемый уже дал признательные показания, при обыске у него нашли оружие, боеприпасы и собранные для боевиков деньги.
А в Татарстане в ходе серии рейдов пресечена деятельность законспирированной ячейки «Хизб ут-Тахрир» — под стражу взяли 15 человек. Оперативники изъяли большое количество экстремистской литературы, базу данных участников организации, а также отчетные документы о проведении пропагандистской работы.
Комментарии