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  • 14.03, 21:50
Правоохранители ликвидировали ячейки террористов в разных регионах России. Адыгея, задержание, Краснодарский край, Татарстан, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Правоохранители ликвидировали ячейки террористов в разных регионах России

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Правоохранители ликвидировали ячейки террористов в разных регионах России

Правоохранители ликвидировали ячейки террористов в разных регионах России

Правоохранители ликвидировали ячейки террористов в разных регионах России

    Сегодня стало известно о ликвидации сразу двух ячеек международных террористических организаций в российских регионах.

    В Адыгее и Краснодарском крае сотрудники ФСБ и МВД разоблачили подпольную группу сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Ее главарь привлекал в ряды радикальных исламистов прихожан местных мечетей и переправлял завербованных в Сирию.

    Подозреваемый уже дал признательные показания, при обыске у него нашли оружие, боеприпасы и собранные для боевиков деньги.

    А в Татарстане в ходе серии рейдов пресечена деятельность законспирированной ячейки «Хизб ут-Тахрир» — под стражу взяли 15 человек. Оперативники изъяли большое количество экстремистской литературы, базу данных участников организации, а также отчетные документы о проведении пропагандистской работы.

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