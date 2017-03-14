Джигурду лишили гражданства ДНР

Российский актер и шоумен Никита Джигурда больше не является гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что предоставление Джигурде гражданства республики было совершено по ошибке, передает «Интерфакс».
Александр Захарченко: «Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды. Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин ДНР».
получил паспорт гражданина ДНР. На церемонии вручения паспорта актер заявил, что гордится тем, что стал гражданином Донецкой республики.
В конце 2016 года сообщалось, что паспорт ДНР получил российский актер Иван Охлобыстин. После этого украинские правоохранительные органы завели на него уголовное дело. Кроме того, ему с осени 2014 года запрещен въезд на Украину. Также известно, что обладателем такого паспорта является депутат и певец Иосиф Кобзон.
Александр Захарченко: «Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды. Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин ДНР».
получил паспорт гражданина ДНР. На церемонии вручения паспорта актер заявил, что гордится тем, что стал гражданином Донецкой республики.
В конце 2016 года сообщалось, что паспорт ДНР получил российский актер Иван Охлобыстин. После этого украинские правоохранительные органы завели на него уголовное дело. Кроме того, ему с осени 2014 года запрещен въезд на Украину. Также известно, что обладателем такого паспорта является депутат и певец Иосиф Кобзон.
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