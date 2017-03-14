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  • 14.03, 21:50
В Белоруссии начался масштабный сбор березового сока. Белоруссия, сельское хозяйство, урожай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Белоруссии начался масштабный сбор березового сока

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В Белоруссии начался масштабный сбор березового сока

В Белоруссии начался масштабный сбор березового сока

В Белоруссии начался масштабный сбор березового сока

    Снег в белорусских лесах растаял, и туда устремились тысячи сборщиков драгоценного напитка.

    В Белоруссии это целая индустрия, полностью подконтрольная государству. Нельзя просто взять, продырявить березу и подставить банку для сбора сока. Для этого надо получить специальное разрешение, и после этого лесник выделит сборщику персональные деревья.

    Первые литры традиционно собирают на юге Белоруссии. В остальных регионах березовый бум начнется через пару недель. «Сокогонщики» со стажем не только отличают сок от обычной воды, но и выделяют вкусовые нюансы. В этом году он особенно сладкий, так как было много снега.

    Добыча березового сока в Белоруссии — дело государственной важности. План по сбору спускается сверху вниз и жестко контролируется. Так, только для Брестской области план в этом году — 5 тысяч тонн.

    Фактически у государства на березовый сок монополия. Не от жадности, а для порядка в лесах. Попытка собрать сок самостоятельно может закончиться предупреждением или даже штрафом. Необходимо обращаться в лесничество и получать разрешение.

    Цена на сок тоже утверждается государством, стоит он 15 белорусских копеек за литр. По текущему курсу — 5,5 рубля. Березовый сок легко бы стал напитком №1 в стране, если бы не два «но». Срок хранения в свежем виде — всего пару дней, а сбор только раз в году.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.

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