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  • 14.03, 20:19
Судье матча «Зенит» — «Амкар» питерские болельщики дарят символический телевизор. РФПЛ, Санкт-Петербург, ФК Амкар, ФК Зенит, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Судье матча «Зенит» — «Амкар» питерские болельщики дарят символический телевизор

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Судье матча «Зенит» — «Амкар» питерские болельщики дарят символический телевизор

Судье матча «Зенит» — «Амкар» питерские болельщики дарят символический телевизор

    По мнению болельщиков петербургской команды, жидкокристаллический телевизор должен помочь арбитру лучше видеть спорные моменты игры.

    Смотреть в оба с помощью HD предлагают арбитрам болельщики «Зенита». Сегодня на их сайте «Ландскрона» появилось изображение телевизоров высокой четкости. Фанаты организовали сбор денег среди неравнодушных и приобрели сразу два ЖК-телевизора.

    Один из них, как и обещали, фанаты отправят в подарок Евгению Турбину, скандально отсудившему матч «Амкара» и «Зенита» в минувшие выходные. Другой аппарат достанется руководителю департамента судейства и инспектирования РФС.

    Напомним: по мнению футбольных экспертов, судья совершил несколько роковых ошибок. Он не засчитал чистый гол петербургской команды и не увидел пенальти на Артёме Дзюбе.

    Впрочем, руководитель департамента судейства РФС Андрей Будогосский еще раньше отреагировал на щедрый подарок. Он сообщил, что отправит телевизор в хоспис или детский дом. Как распорядится вторым аппаратом арбитр матча, сам Евгений Турбин пока не сообщил.

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