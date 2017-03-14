По мнению болельщиков петербургской команды, жидкокристаллический телевизор должен помочь арбитру лучше видеть спорные моменты игры.
Смотреть в оба с помощью HD предлагают арбитрам болельщики «Зенита». Сегодня на их сайте «Ландскрона» появилось изображение телевизоров высокой четкости. Фанаты организовали сбор денег среди неравнодушных и приобрели сразу два ЖК-телевизора.
Один из них, как и обещали, фанаты отправят в подарок Евгению Турбину, скандально отсудившему матч «Амкара» и «Зенита» в минувшие выходные. Другой аппарат достанется руководителю департамента судейства и инспектирования РФС.
Напомним: по мнению футбольных экспертов, судья совершил несколько роковых ошибок. Он не засчитал чистый гол петербургской команды и не увидел пенальти на Артёме Дзюбе.
Впрочем, руководитель департамента судейства РФС Андрей Будогосский еще раньше отреагировал на щедрый подарок. Он сообщил, что отправит телевизор в хоспис или детский дом. Как распорядится вторым аппаратом арбитр матча, сам Евгений Турбин пока не сообщил.
Один из них, как и обещали, фанаты отправят в подарок Евгению Турбину, скандально отсудившему матч «Амкара» и «Зенита» в минувшие выходные. Другой аппарат достанется руководителю департамента судейства и инспектирования РФС.
Напомним: по мнению футбольных экспертов, судья совершил несколько роковых ошибок. Он не засчитал чистый гол петербургской команды и не увидел пенальти на Артёме Дзюбе.
Впрочем, руководитель департамента судейства РФС Андрей Будогосский еще раньше отреагировал на щедрый подарок. Он сообщил, что отправит телевизор в хоспис или детский дом. Как распорядится вторым аппаратом арбитр матча, сам Евгений Турбин пока не сообщил.
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