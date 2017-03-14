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  • 14.03, 20:19
Петербургские зоологи готовятся к спасению тюленят. Санкт-Петербург, Финский залив, животные, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские зоологи готовятся к спасению тюленят

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Петербургские зоологи готовятся к спасению тюленят

Петербургские зоологи готовятся к спасению тюленят

    В Фонде друзей балтийской нерпы призывают горожан проявлять участие в судьбе занесенных в Красную книгу животных, сообщая об обнаруженных ластоногих по телефону горячей линии.

    По прогнозам в Петербурге и Ленобласти ожидаются массовые случаи преждевременного отрыва нерпят и тюленят от кормящих самок. Специалисты-зоологи призывают жителей Кронштадта, Ораниенбаума, Соснового Бора, Курортного района быть бдительными, прогуливаясь вдоль побережья Финского залива. В случае обнаружения потеряшек специалисты просят сообщать об этом по телефону горячей линии (812) 699–23-99.

    Специалисты фонда предупреждают: встретив на берегу тюлененка, ни в коем случае нельзя самостоятельно забирать его или сталкивать в воду. Это может быть опасно и для человека, и для ослабленных малышей. Не исключено, что рядом могут находиться и родители новорожденного.

    Напомним, что в центре изучения и сохранения морских млекопитающих в поселке Репино, одновременно могут реабилитировать около 40 ластоногих.

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