Петербургские зоологи готовятся к спасению тюленят

В Фонде друзей балтийской нерпы призывают горожан проявлять участие в судьбе занесенных в Красную книгу животных, сообщая об обнаруженных ластоногих по телефону горячей линии.

По прогнозам в Петербурге и Ленобласти ожидаются массовые случаи преждевременного отрыва нерпят и тюленят от кормящих самок. Специалисты-зоологи призывают жителей Кронштадта, Ораниенбаума, Соснового Бора, Курортного района быть бдительными, прогуливаясь вдоль побережья Финского залива. В случае обнаружения потеряшек специалисты просят сообщать об этом по телефону горячей линии (812) 699–23-99 .



Специалисты фонда предупреждают: встретив на берегу тюлененка, ни в коем случае нельзя самостоятельно забирать его или сталкивать в воду. Это может быть опасно и для человека, и для ослабленных малышей. Не исключено, что рядом могут находиться и родители новорожденного.



Напомним, что в центре изучения и сохранения морских млекопитающих в поселке Репино, одновременно могут реабилитировать около 40 ластоногих.