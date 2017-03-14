Лайнер едва не рухнул в море при посадке на острове Сен-Мартен

Пассажирский самолет чуть не упал в море при посадке в аэропорту, в котором ВПП начинается недалеко от берега.

На любительской записи видно: лайнер накренился и пролетел настолько низко, что, кажется, должен был задеть отдыхающих на пляже. В итоге пилот так и не смог приземлиться — пришлось отправляться на второй круг. В результате со второго раза под бурные аплодисменты взволнованных очевидцев борт благополучно сел.



Кстати, далеко не все авиаторы имеют право на полеты к карибскому острову Сен-Мартен, а именно там было снято это видео. Дело в том, что аэропорт Принцессы Юлианы по праву входит в число самых опасных воздушных гаваней мира.



Правда, это только привлекает туристов. Экстремально низкий заход на посадку путешественники воспринимают как своеобразный аттракцион. На острове ждут каждого приземления и с берега приветствуют пилотов и фотографируются.

