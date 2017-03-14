#ТЫСУПЕР!
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 20:19
Лайнер едва не рухнул в море при посадке на острове Сен-Мартен. авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лайнер едва не рухнул в море при посадке на острове Сен-Мартен

1 комментарий
Лайнер едва не рухнул в море при посадке на острове <nobr>Сен-Мартен</nobr>

Лайнер едва не рухнул в море при посадке на острове Сен-Мартен

Лайнер едва не рухнул в море при посадке на острове <nobr>Сен-Мартен</nobr>

    Пассажирский самолет чуть не упал в море при посадке в аэропорту, в котором ВПП начинается недалеко от берега.

    На любительской записи видно: лайнер накренился и пролетел настолько низко, что, кажется, должен был задеть отдыхающих на пляже. В итоге пилот так и не смог приземлиться — пришлось отправляться на второй круг. В результате со второго раза под бурные аплодисменты взволнованных очевидцев борт благополучно сел.

    Кстати, далеко не все авиаторы имеют право на полеты к карибскому острову Сен-Мартен, а именно там было снято это видео. Дело в том, что аэропорт Принцессы Юлианы по праву входит в число самых опасных воздушных гаваней мира.

    Правда, это только привлекает туристов. Экстремально низкий заход на посадку путешественники воспринимают как своеобразный аттракцион. На острове ждут каждого приземления и с берега приветствуют пилотов и фотографируются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru