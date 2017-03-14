Минкульт проведет реставрацию чудом сохранившегося особняка Брусницыных в Петербурге

Петербургский особняк купцов Брусницыных передан в ведение Министерства культуры. Удивительной красоты двухэтажное здание XIX века на Васильевском острове сохранилось до наших дней в потрясающем состоянии.

Завершив процесс передачи, особняк Бусницыных на Кожевенной линии законсервируют. В памятнике архитектуры федерального значения проведут научные изыскания и сделают проект реставрации, в котором акцент наверняка будет сделан на подлинных, аутентичных интерьерах.



Эта часть Кожевенной линии сегодня, как и раньше, — вереница фабричных кирпичных корпусов старого кожевенного завода и, конечно, особняк владельцев — промышленников Брусницыных. Это сейчас предприниматели стараются жить подальше от своих вредных производств, а тогда специально селились рядом, чтобы руководить эффективнее. Устойчивый запах дубленой кожи не мешал обустраивать быт с изыском и роскошью.



Сергей Макаров, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры: «Здесь очень богатые интерьеры. Брусницыны жили с шиком. Они же были миллионщиками в те времена».



То, что парадные интерьеры уцелели и сохранились в таком состоянии, удивляет не только случайных туристов. С XIX века здесь не потускнели краски Востока и не разбилась стеклянная люстра.



А стены, потолок, двери Белого зала по-прежнему в богатом лепном орнаменте. Амуры, сатиры, путти, утопающие в цветах, будто из последних сил поддерживают прежнюю атмосферу, хотя музыки и танцев тут не было уже век. Как и обедов в парадной столовой и встреч в гостиной.



Сергей Макаров, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры: «Его не тронуло время. Посмотрите, какое качество ткани. Потрясающе. Рисунок остался, он практически не потемнел. Это шелковый штоф. Всё реставрируется, конечно. Это несущественные потери».



В некоторых помещениях особняка, как, например, в одном из будуаров, сохранилась даже мебель — диваны с бархатной обшивкой. Здесь можно сделать предположение, что хозяева дома или их гости чаще сидели к огню, к камину.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Катерины Правдиной.