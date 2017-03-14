#ТЫСУПЕР!
ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 18:48
Минкульт проведет реставрацию чудом сохранившегося особняка Брусницыных в Петербурге. Санкт-Петербург, архитектура, история, памятники, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минкульт проведет реставрацию чудом сохранившегося особняка Брусницыных в Петербурге

комментировать

Минкульт проведет реставрацию чудом сохранившегося особняка Брусницыных в Петербурге

Минкульт проведет реставрацию чудом сохранившегося особняка Брусницыных в Петербурге

    Петербургский особняк купцов Брусницыных передан в ведение Министерства культуры. Удивительной красоты двухэтажное здание XIX века на Васильевском острове сохранилось до наших дней в потрясающем состоянии.

    Завершив процесс передачи, особняк Бусницыных на Кожевенной линии законсервируют. В памятнике архитектуры федерального значения проведут научные изыскания и сделают проект реставрации, в котором акцент наверняка будет сделан на подлинных, аутентичных интерьерах.

    Эта часть Кожевенной линии сегодня, как и раньше, — вереница фабричных кирпичных корпусов старого кожевенного завода и, конечно, особняк владельцев — промышленников Брусницыных. Это сейчас предприниматели стараются жить подальше от своих вредных производств, а тогда специально селились рядом, чтобы руководить эффективнее. Устойчивый запах дубленой кожи не мешал обустраивать быт с изыском и роскошью.

    Сергей Макаров, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры: «Здесь очень богатые интерьеры. Брусницыны жили с шиком. Они же были миллионщиками в те времена».

    То, что парадные интерьеры уцелели и сохранились в таком состоянии, удивляет не только случайных туристов. С XIX века здесь не потускнели краски Востока и не разбилась стеклянная люстра.

    А стены, потолок, двери Белого зала по-прежнему в богатом лепном орнаменте. Амуры, сатиры, путти, утопающие в цветах, будто из последних сил поддерживают прежнюю атмосферу, хотя музыки и танцев тут не было уже век. Как и обедов в парадной столовой и встреч в гостиной.

    Сергей Макаров    , председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры: «Его не тронуло время. Посмотрите, какое качество ткани. Потрясающе. Рисунок остался, он практически не потемнел. Это шелковый штоф. Всё реставрируется, конечно. Это несущественные потери».

    В некоторых помещениях особняка, как, например, в одном из будуаров, сохранилась даже мебель — диваны с бархатной обшивкой. Здесь можно сделать предположение, что хозяева дома или их гости чаще сидели к огню, к камину.

    Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Катерины Правдиной.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru