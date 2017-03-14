#ТЫСУПЕР!
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 20:19
Путин вручил Наине Ельциной орден за высокую духовно-нравственную позицию. Ельцин, награды и премии, Путин, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин вручил Наине Ельциной орден за высокую духовно-нравственную позицию

7 комментариев
Путин вручил Наине Ельциной орден за высокую <nobr>духовно-нравственную</nobr> позицию

Путин вручил Наине Ельциной орден за высокую духовно-нравственную позицию

Путин вручил Наине Ельциной орден за высокую <nobr>духовно-нравственную</nobr> позицию

    В Александровском зале Кремля прошел большой прием в честь дня рождения супруги первого президента России. Наине Ельциной исполнилось 85 лет.

    Наину Иосифовну поздравил Владимир Путин, подарив букет цветов и поцеловав в щеку. Он отметил, что относится к Наине Ельциной с большим уважением, как к человеку скромному, душевному и щедрому.

    Глава государства вручил ей орден за вклад в благотворительную деятельность.

    Владимир Путин, президент РФ: «Для меня большая честь вручить вам сегодня орден Святой великомученицы Екатерины. Это особая государственная награда за высокую духовно-нравственную позицию и милосердие, за значительный вклад в благотворительную, миротворческую, гуманитарную деятельность. Излишне говорить, насколько вся ваша жизнь соответствует статусу этого ордена».

    Вручение такой награды оказалось для Наины Ельциной большой неожиданностью.

    Наина Ельцина: «Вы мне устроили такой праздник. Но я совершенно не ожидала, и в мыслях не было, что мне будет вручен орден».

    По словам Наины Ельциной, статус такой высокой госнаграды требует огромной работы.

    В преддверии своего юбилея Наина Ельцина в интервью ведущей программы «Итоги недели» на НТВ Ираде Зейналовой призналась, что сейчас ее жизнь больше посвящена памяти Бориса Николаевича.

    85-летие отмечает сегодня первая леди российской демократии Наина Ельцина.

    Опубликовано НТВ 14 марта 2017 г.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru