Путин вручил Наине Ельциной орден за высокую духовно-нравственную позицию

В Александровском зале Кремля прошел большой прием в честь дня рождения супруги первого президента России. Наине Ельциной исполнилось 85 лет.
Наину Иосифовну поздравил Владимир Путин, подарив букет цветов и поцеловав в щеку. Он отметил, что относится к Наине Ельциной с большим уважением, как к человеку скромному, душевному и щедрому.
Глава государства вручил ей орден за вклад в благотворительную деятельность.
Владимир Путин, президент РФ: «Для меня большая честь вручить вам сегодня орден Святой великомученицы Екатерины. Это особая государственная награда за высокую духовно-нравственную позицию и милосердие, за значительный вклад в благотворительную, миротворческую, гуманитарную деятельность. Излишне говорить, насколько вся ваша жизнь соответствует статусу этого ордена».
Вручение такой награды оказалось для Наины Ельциной большой неожиданностью.
Наина Ельцина: «Вы мне устроили такой праздник. Но я совершенно не ожидала, и в мыслях не было, что мне будет вручен орден».
По словам Наины Ельциной, статус такой высокой госнаграды требует огромной работы.
В преддверии своего юбилея Наина Ельцина в интервью ведущей программы «Итоги недели» на НТВ Ираде Зейналовой призналась, что сейчас ее жизнь больше посвящена памяти Бориса Николаевича.
Глава государства вручил ей орден за вклад в благотворительную деятельность.
Владимир Путин, президент РФ: «Для меня большая честь вручить вам сегодня орден Святой великомученицы Екатерины. Это особая государственная награда за высокую духовно-нравственную позицию и милосердие, за значительный вклад в благотворительную, миротворческую, гуманитарную деятельность. Излишне говорить, насколько вся ваша жизнь соответствует статусу этого ордена».
Вручение такой награды оказалось для Наины Ельциной большой неожиданностью.
Наина Ельцина: «Вы мне устроили такой праздник. Но я совершенно не ожидала, и в мыслях не было, что мне будет вручен орден».
По словам Наины Ельциной, статус такой высокой госнаграды требует огромной работы.
В преддверии своего юбилея Наина Ельцина в интервью ведущей программы «Итоги недели» на НТВ Ираде Зейналовой призналась, что сейчас ее жизнь больше посвящена памяти Бориса Николаевича.
85-летие отмечает сегодня первая леди российской демократии Наина Ельцина.Опубликовано НТВ 14 марта 2017 г.
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