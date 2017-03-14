#ТЫСУПЕР!
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 20:19

Женщина выпала из окна 11-го этажа на юге Москвы

комментировать

Женщина выпала из окна 11-го этажа на юге Москвы

Женщина выпала из окна <nobr>11-го</nobr> этажа на юге Москвы

Тело погибшей нашли жители микрорайона Северное Чертаново под окнами жилого дома.

При осмотре на теле были обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.

Погибшей было 35 лет. Как сообщил источник в правоохранительных органах, она выпала из окна 11-го этажа, передает РИА Новости.

СУ СК РФ организовало доследственную проверку по факту гибели женщины. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru