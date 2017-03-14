Женщина выпала из окна 11-го этажа на юге Москвы

Тело погибшей нашли жители микрорайона Северное Чертаново под окнами жилого дома.
При осмотре на теле были обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.
Погибшей было 35 лет. Как сообщил источник в правоохранительных органах, она выпала из окна 11-го этажа, передает РИА Новости.
СУ СК РФ организовало доследственную проверку по факту гибели женщины. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Погибшей было 35 лет. Как сообщил источник в правоохранительных органах, она выпала из окна 11-го этажа, передает РИА Новости.
СУ СК РФ организовало доследственную проверку по факту гибели женщины. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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