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  • 14.03, 18:48
В районном суде Петербурга спорят об электронных письмах. Интернет, Санкт-Петербург, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В районном суде Петербурга спорят об электронных письмах

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В районном суде Петербурга спорят об электронных письмах

В районном суде Петербурга спорят об электронных письмах

    Роман Шайхайдаров подал иск в суд, потому что его жалобу, отправленную с личного ящика на почту администрации района, чиновники не стали рассматривать. Мол, для обращений граждан существует электронная приемная.

    Обязаны ли чиновники принимать от граждан заявления, отправленные по электронной почте, или всё-таки люди должны обращаться к ним только через электронную приемную. На этот вопрос предстоит ответить Приморскому районному суду.

    Сегодня там состоялось первое заседание. Истцом выступил местный житель Роман Шайхайдаров. В феврале 2017-го он со своего ящика отправил письма на официальную электронную почту администрации Невского района. В них он указывал на проблемы благоустройства на проспекте Большевиков.

    Однако вместо того, чтобы рассмотреть жалобу, чиновники прислали автоматический ответ, что для обращений граждан существует электронная приемная. Петербуржец посчитал, что в администрации нарушили его права, согласно 59-му федеральному закону.

    По мнению Шайхайдарова, районные администрации издали свои постановления, регламентирующие правила подачи обращений, в противоречие федеральному закону. В случае, если Приморский суд встанет на сторону истца, то это решение создаст прецедент не только в Петербурге, но и во всей стране.

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