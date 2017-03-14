Съемочная группа НТВ прыгнула с вертолета вместе с десантом Росгвардии

Во время учений воздушного десанта Росгвардии журналистам НТВ понадобилась отвага: ради съемки сюжета им пришлось шагнуть в бездну вместе с военными.

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Бойцы отрабатывали парашютные прыжки со сверхмалой высоты. Эти очень близкие к каскадерскому искусству навыки могут пригодиться оперативникам во время задержания скрывающихся преступников.



Бойцы действовали четко и по плану, в полной экипировке: в общей сложности за спиной каждого было по 50 килограммов. Корреспондент НТВ Дарья Масалова прыгала вместе с инструктором-подполковником.



На подготовку ушло не больше 15 минут. Время в воздухе после прыжка составило три минуты, из них 40 секунд — свободное падение.



Подробности — в видеоматериале.