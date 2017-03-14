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  • 14.03, 20:19
Съемочная группа НТВ прыгнула с вертолета вместе с десантом Росгвардии. вертолеты, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Съемочная группа НТВ прыгнула с вертолета вместе с десантом Росгвардии

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Съемочная группа НТВ прыгнула с вертолета вместе с десантом Росгвардии

Съемочная группа НТВ прыгнула с вертолета вместе с десантом Росгвардии

Съемочная группа НТВ прыгнула с вертолета вместе с десантом Росгвардии

    Во время учений воздушного десанта Росгвардии журналистам НТВ понадобилась отвага: ради съемки сюжета им пришлось шагнуть в бездну вместе с военными.

    Бойцы отрабатывали парашютные прыжки со сверхмалой высоты. Эти очень близкие к каскадерскому искусству навыки могут пригодиться оперативникам во время задержания скрывающихся преступников.

    Бойцы действовали четко и по плану, в полной экипировке: в общей сложности за спиной каждого было по 50 килограммов. Корреспондент НТВ Дарья Масалова прыгала вместе с инструктором-подполковником.

    На подготовку ушло не больше 15 минут. Время в воздухе после прыжка составило три минуты, из них 40 секунд — свободное падение.

    Подробности — в видеоматериале.

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