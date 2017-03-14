Рэпер Snoop Dogg «расстрелял» Трампа в новом клипе

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рэп-исполнитель Snoop Dogg снял новый клип совместно с канадской группой Badbadnotgood на песню Lavender. Их видео было воспринято весьма неоднозначно.
Действие в клипе происходит в мире клоунов. В одном из героев, который обозначен к титрах как Рональд Кламп, зрители без труда узнают стилизованного президента Дональда Трампа. Его бьют по голове, а затем расстреливают из игрушечного пистолета.
На этот ролик отреагировал сенатор от штата Флорида Марк Рубио. Он заявил, что возмущен этой видеозаписью, и обрушился на рэпера с жесткой критикой.
Марк Рубио: «Не знаю, о чем он думал. Президентов нашей страны не раз убивали. Я бы не стал шутить на эту тему».
По мнению сенатора, к подобным темам стоит относиться серьезно, поскольку кто-нибудь из зрителей может воспринять подобный ролик как руководство к действию. Он заключил, что этот ролик может привести к реальным проблемам, отмечает сайт Вести.Ru со ссылкой на иностранные СМИ.
Между тем сам Snoop Dogg заявил, что воспринимает нового президента США Дональда Трампа как очередного клоуна, которому удалось всех одурачить.
Snoop Dogg: «Многие хотят веселиться вместо того, чтобы обращать внимание на реальные проблемы. Я хочу поставить эту вечеринку на паузу».
На этот ролик отреагировал сенатор от штата Флорида Марк Рубио. Он заявил, что возмущен этой видеозаписью, и обрушился на рэпера с жесткой критикой.
Марк Рубио: «Не знаю, о чем он думал. Президентов нашей страны не раз убивали. Я бы не стал шутить на эту тему».
По мнению сенатора, к подобным темам стоит относиться серьезно, поскольку кто-нибудь из зрителей может воспринять подобный ролик как руководство к действию. Он заключил, что этот ролик может привести к реальным проблемам, отмечает сайт Вести.Ru со ссылкой на иностранные СМИ.
Между тем сам Snoop Dogg заявил, что воспринимает нового президента США Дональда Трампа как очередного клоуна, которому удалось всех одурачить.
Snoop Dogg: «Многие хотят веселиться вместо того, чтобы обращать внимание на реальные проблемы. Я хочу поставить эту вечеринку на паузу».
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