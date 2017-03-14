Хакеры слили в Сеть интимные снимки российской модели

Интимная жизнь российской модели Виктории Якубовской сегодня стала всеобщим достоянием. Ее интимные снимки попали в Интернет. На слишком откровенных фотографиях манекенщица предстает в весьма провокационных ситуациях. Якубовская утверждает, что ее телефон украли и намеренно достали самые спорные селфи.

Фотографии из личного архива модели таинственным образом просочились в Сеть, и теперь Якубовская места себе не находит. Говорит, что это проделки завистников или даже хакеров, которые хотят испортить ее репутацию. Ведь на аккаунт телеведущей подписаны почти 200 тысяч человек.



Снимки появились в новостной ленте на несколько часов. Однако лайков Якубовская собрала не так много — всего несколько десятков. Впрочем, сейчас девушка переживает не из-за реакции пользователей. Она говорит, что ее пытались шантажировать неизвестные.



После такого скандала Якубовская не выходит в свет, на вопросы отвечает по телефону. Хотя ее работа — быть на виду. Она освещает события Каннского фестиваля на модном канале, интервьюирует известных людей из мира моды, да и сама не прочь сняться.



Как говорит Якубовская, ее телефон взламывают не в первый раз. Несколько лет назад неизвестные также выставили напоказ ее интимные архивы. Но, как оказалось, это не послужило уроком. Фотографироваться голой она не перестала. Напротив, за это время накопила много новых откровенных материалов.



Подробности — в видеоматериале.