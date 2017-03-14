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  • 14.03, 20:19

Двое подростков провалились под лед на северо-западе Москвы

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Двое подростков провалились под лед на северо-западе Москвы

Двое подростков провалились под лед на <nobr>северо-западе</nobr> Москвы

Подростки провалились под лед на северо-западе Москвы, рядом с местом, где чуть ранее под лед ушли четыре человека.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ, инцидент произошел сегодня днем.

Из сообщения пресс-службы: «В 200 метрах от пешеходного моста в районе „Крокус-Сити“ двое подростков 13–14 лет, переходя Москву-реку, провалились под лед».

Спасатели вытащили пострадавших из воды, и вскоре они отправились домой с отцом одного из них.

Отметим, что это уже второй подобный случай за сегодняшний день. Ранее неподалеку от места, где произошло ЧП с подростками, под лед ушли четверо мужчин. Они хотели сократить путь от метро, пройдя по замерзшей Москве-реке. Спасатели извлекли пострадавших из воды и передали их врачам скорой помощи.

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