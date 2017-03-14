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  • 14.03, 18:48
Петербурженка устроила градозащитный пикет на Манежной площади столицы. Москва, Санкт-Петербург, градозащитники Петербурга, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербурженка устроила градозащитный пикет на Манежной площади столицы

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Петербурженка устроила градозащитный пикет на Манежной площади столицы

Петербурженка устроила градозащитный пикет на Манежной площади столицы

    Против застройки Лиговского проспекта Петербурга сегодня протестовали в Москве.

    Петербурженка Марина Коробкова вышла с одиночным пикетом на Манежную площадь Москвы, чтобы сохранить квартал в историческом центре Северной столицы. Территория, ограниченная Лиговским проспектом, Тамбовской, Прилукской и Расстанной улицами, попала под программу реновации.

    Застройщик намеревался возвести там десять многоэтажек. Однако активисты выступили против, заявив, что таким образом будут уничтожены несколько исторических зданий и сквер. На сторону горожан накануне встал и Верховный суд, отклонив жалобу петербургских чиновников.

    Представители Смольного пытались оспорить решение горсуда, признавшего незаконными проекты планировки и межевания квартала. Но пока работы на Лиговском продолжаются. Протестуя против этого факта, петербурженка обратила внимание и на другие скандальные стройки.

    Марина Коробкова: «У нас под видом реновации проводится уплотнительная застройка. Расселяют три трехэтажки и собираются построить 10 многоэтажных зданий. Наш квартал не единственное проблемное место в Санкт-Петербурге. Под застройку попали такие заметные объекты, которые охраняются ЮНЕСКО, как парк Александрино, Чесменский дворец и Пулковская обсерватория».

    Напомним: проект планировки квартала жители оспорили еще в прошлом году. Пока продолжалось судебное разбирательство, инвестор начал работы на объекте.

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