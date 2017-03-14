Юные артисты поразили профессионализмом жюри Брянцевского фестиваля в Петербурге

На сцене театра юных зрителей стартовал XVIII Брянцевский фестиваль. Постановки весьма профессиональны и значительно серьезнее традиционных детских спектаклей.

В течение пяти дней ТЮЗ предоставит возможность показать свои работы детским театральным студиям России и зарубежья. Среди участников — коллективы из Хельсинки, Риги, Нарвы.



В этом году конкурс среди детских коллективов был как никогда большой. Всего около 250 заявок было отправлено на рассмотрение организаторам Брянцевского фестиваля. В результате строгого отбора свои постановки покажут 27 театров и студий.



Известный в Петербурге театр «Зазеркалье» выдвинул для участия юных артистов из детской студии. Пьесу Юрия Энтина «Трубадур и его друзья» перепели по-новому в постановке «Любимцы Бремена».



Школьники постарше показали Чехова — «Скверную историю» о том, о чем играть им пока рано. 16-летняя Ксения Ковалёва занимается в студии Short play с четырех лет и говорит, что с этой взрослой темой благодаря педагогу и актрисе Татьяне Коршуновой как-то справились.



Ксения Ковалёва, исполнительница роли Ляли Асловской: «Чехов помог мне посмотреть на себя с другой стороны. Мы брали более классические произведения. Буквально сейчас мы будем ставить „Пиковую даму“. История взрослая, нам всего по 16 лет, но как-то справляемся».



Слова песни из фильма «Белорусский вокзал» стали названием для постановки эстрадной студии «ФантаZеры» из дворца творчества юных. Много музыки оказалось и в спектакле «Евгений Онегин» студии «Александрино».



Костюмы XIX века не помешали исполнителям сцен из пушкинского романа танцевать под песню Майкла Джексона. Режиссеры Алла Белоусова и Максим Зарецкий настолько приблизили Онегина к нашему времени, что, кажется, герой из школьной программы стал даже более реальным, чем те, кто сидел по другую строну рампы.



Первый фестивальный день в ТЮЗе провел корреспондент НТВ Павел Рыжков.