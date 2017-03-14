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  • 14.03, 18:48
Кремль не будет вмешиваться в процесс переезда музея из Исаакиевского собора. Песков, РПЦ, Санкт-Петербург, выставки и музеи, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Кремль не будет вмешиваться в процесс переезда музея из Исаакиевского собора

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Кремль не будет вмешиваться в процесс переезда музея из Исаакиевского собора

Кремль не будет вмешиваться в процесс переезда музея из Исаакиевского собора

    Пресс-секретарь президента прокомментировал сегодняшнюю информацию о возможном переезде экспонатов из Исаакия уже в самое ближайшее время.

    Кремль не намерен вмешиваться в процесс переезда Исаакиевского собора. Вопрос о перемещении музейных экспонатов является прерогативой властей Петербурга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ранее СМИ сообщили, что представители городского правительства попросили директора музея освободить помещения к 16 апреля, когда будет отмечаться Пасха. Отчасти эту информацию подтвердил сам Николай Буров, рассказав, что получил устную просьбу — просчитать возможные сроки переезда музея. Кстати, речь идет о 25 тысячах экспонатов.

    Николай Буров, директор ГМП «Исаакиевский собор»: «Наши специалисты, для того чтобы предоставить к сведению Смольного сроки, сидят и работают, просчитывают даты шаг за шагом. Передо мной не ставили задачу, решить эту тему в какой-то срок. Меня попросили минимально возможный срок. Сейчас мы ответим. Это несколько месяцев, на мой взгляд, как ни крути».

    Тем временем каких-либо официальных бумаг о перемещении экспонатов нет. После резонанса в СМИ аппарат вице-губернатора Владимира Кириллова распространил информацию, в которой подтвердил, что в музей не поступало соответствующих распоряжений.

    В тексте сообщения отмечена и другая деталь. В администрации Петербурга до сих пор не получили официального обращения РПЦ о передаче здания. Именно отсутствие этого документа и предоставило повод активистам для обращения в суд.

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