Кремль не будет вмешиваться в процесс переезда музея из Исаакиевского собора

Пресс-секретарь президента прокомментировал сегодняшнюю информацию о возможном переезде экспонатов из Исаакия уже в самое ближайшее время.
Кремль не намерен вмешиваться в процесс переезда Исаакиевского собора. Вопрос о перемещении музейных экспонатов является прерогативой властей Петербурга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что представители городского правительства попросили директора музея освободить помещения к 16 апреля, когда будет отмечаться Пасха. Отчасти эту информацию подтвердил сам Николай Буров, рассказав, что получил устную просьбу — просчитать возможные сроки переезда музея. Кстати, речь идет о 25 тысячах экспонатов.
Николай Буров, директор ГМП «Исаакиевский собор»: «Наши специалисты, для того чтобы предоставить к сведению Смольного сроки, сидят и работают, просчитывают даты шаг за шагом. Передо мной не ставили задачу, решить эту тему в какой-то срок. Меня попросили минимально возможный срок. Сейчас мы ответим. Это несколько месяцев, на мой взгляд, как ни крути».
Тем временем каких-либо официальных бумаг о перемещении экспонатов нет. После резонанса в СМИ аппарат вице-губернатора Владимира Кириллова распространил информацию, в которой подтвердил, что в музей не поступало соответствующих распоряжений.
В тексте сообщения отмечена и другая деталь. В администрации Петербурга до сих пор не получили официального обращения РПЦ о передаче здания. Именно отсутствие этого документа и предоставило повод активистам для обращения в суд.
Ранее СМИ сообщили, что представители городского правительства попросили директора музея освободить помещения к 16 апреля, когда будет отмечаться Пасха. Отчасти эту информацию подтвердил сам Николай Буров, рассказав, что получил устную просьбу — просчитать возможные сроки переезда музея. Кстати, речь идет о 25 тысячах экспонатов.
Николай Буров, директор ГМП «Исаакиевский собор»: «Наши специалисты, для того чтобы предоставить к сведению Смольного сроки, сидят и работают, просчитывают даты шаг за шагом. Передо мной не ставили задачу, решить эту тему в какой-то срок. Меня попросили минимально возможный срок. Сейчас мы ответим. Это несколько месяцев, на мой взгляд, как ни крути».
Тем временем каких-либо официальных бумаг о перемещении экспонатов нет. После резонанса в СМИ аппарат вице-губернатора Владимира Кириллова распространил информацию, в которой подтвердил, что в музей не поступало соответствующих распоряжений.
В тексте сообщения отмечена и другая деталь. В администрации Петербурга до сих пор не получили официального обращения РПЦ о передаче здания. Именно отсутствие этого документа и предоставило повод активистам для обращения в суд.
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