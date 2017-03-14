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  • 14.03, 18:48

Украинские радикалы захватили и разграбили поезд в Донбассе

3 комментария
Украинские радикалы захватили и разграбили поезд в Донбассе

Украинские радикалы захватили и разграбили поезд в Донбассе

Украинские радикалы захватили и разграбили поезд в Донбассе
  • Фото: Вячеслав Аброськин /facebook.com

    • Участники так называемой экономической блокады Донбасса захватили состав в поселке Щербиновка. Об этом в Facebook заявил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

    По словам Аброськина, состав удалось освободить, после чего его осмотрел представитель компании «Украинские железные дороги». Как оказалось, из состава похищены груз и комплектующие. Аброськин добавил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

    Железнодорожное сообщение с провозглашенными ДНР и ЛНР последние недели блокировали радикалы, называющие себя «ветеранами АТО». Накануне украинские власти начали силовую операцию по пресечению акции. В Кривом Торце в ходе штурма блокпоста были задержаны десятки националистов, но вскоре их отпустили.

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