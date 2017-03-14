Украинские радикалы захватили и разграбили поезд в Донбассе

Участники так называемой экономической блокады Донбасса захватили состав в поселке Щербиновка. Об этом в Facebook заявил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
По словам Аброськина, состав удалось освободить, после чего его осмотрел представитель компании «Украинские железные дороги». Как оказалось, из состава похищены груз и комплектующие. Аброськин добавил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
были задержаны десятки националистов, но вскоре их отпустили.
были задержаны десятки националистов, но вскоре их отпустили.
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