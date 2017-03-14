#ТЫСУПЕР!
ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 18:48
Автобус протаранил толпу людей в Китае: 9 жертв. автобусы, ДТП, Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Автобус протаранил толпу людей в Китае: 9 жертв

комментировать
Автобус протаранил толпу людей в Китае: 9 жертв

Автобус протаранил толпу людей в Китае: 9 жертв

Автобус протаранил толпу людей в Китае: 9 жертв
  • Фото: weibo.com

    • Трагический инцидент произошел в китайской провинции Шаньдун.

    В городе Цинчжоу округа Вэйфан автобус протаранил толпу людей, которые стояли возле торговых киосков у дороги. По предварительным данным, причиной смертельной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. Однако точная причина будет установлена в ходе расследования.

    Изначально сообщалось о четверых погибших, но позднее скончались еще пять человек, которых доставили в больницу в тяжелом состоянии. Таким образом, число жертв достигло девяти. В медучреждениях после наезда автобуса находятся еще 14 человек. Их жизнь вне опасности, передает China News Service.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru