Автобус протаранил толпу людей в Китае: 9 жертв

Трагический инцидент произошел в китайской провинции Шаньдун.
В городе Цинчжоу округа Вэйфан автобус протаранил толпу людей, которые стояли возле торговых киосков у дороги. По предварительным данным, причиной смертельной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. Однако точная причина будет установлена в ходе расследования.
Изначально сообщалось о четверых погибших, но позднее скончались еще пять человек, которых доставили в больницу в тяжелом состоянии. Таким образом, число жертв достигло девяти. В медучреждениях после наезда автобуса находятся еще 14 человек. Их жизнь вне опасности, передает China News Service.
Изначально сообщалось о четверых погибших, но позднее скончались еще пять человек, которых доставили в больницу в тяжелом состоянии. Таким образом, число жертв достигло девяти. В медучреждениях после наезда автобуса находятся еще 14 человек. Их жизнь вне опасности, передает China News Service.
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