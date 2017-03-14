Иномарка сбила школьника на севере Москвы

Московская полиция ведет розыск водителя автомобиля, сбившего школьника на севере Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Источник: «Около дома 62 на Измайловском бульваре неизвестный на иномарке (фрагмент госномера 760) сбил 12-летнего ребенка и скрылся с места ДТП».
По словам собеседника агентства, ребенка госпитализировали. Полицейские принимают необходимые меры для розыска и задержания нарушителя.
По словам собеседника агентства, ребенка госпитализировали. Полицейские принимают необходимые меры для розыска и задержания нарушителя.
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