Альбом с личными фотографиями Гитлера выставили на аукцион в Великобритании

С молотка уйдут снимки, найденные в спальне Евы Браун в бункере фюрера.
Адольф Гитлер на этих снимках запечатлен не в привычном образе диктатора с вскинутой рукой. В официальную хронику эти фото — естественные, расслабленные, практически интимные — попасть, конечно, не могли.
По словам организаторов аукциона, снять подобное мог только человек из ближайшего окружения Адольфа Гитлера, имевший специальное разрешение. Сейчас альбом принадлежит анонимному коллекционеру, выручить за него рассчитывают не менее 18 тысяч долларов.
Между тем в Италии открылась выставка под названием «Музей безумия», на которой впервые была представлена картина кисти Адольфа Гитлера.
По словам организаторов аукциона, снять подобное мог только человек из ближайшего окружения Адольфа Гитлера, имевший специальное разрешение. Сейчас альбом принадлежит анонимному коллекционеру, выручить за него рассчитывают не менее 18 тысяч долларов.
Между тем в Италии открылась выставка под названием «Музей безумия», на которой впервые была представлена картина кисти Адольфа Гитлера.
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