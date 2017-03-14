#ТЫСУПЕР!
ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 18:48
Альбом с личными фотографиями Гитлера выставили на аукцион в Великобритании. аукционы, Великобритания, Гитлер, история, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Альбом с личными фотографиями Гитлера выставили на аукцион в Великобритании

комментировать
Альбом с личными фотографиями Гитлера выставили на аукцион в Великобритании

Альбом с личными фотографиями Гитлера выставили на аукцион в Великобритании

Альбом с личными фотографиями Гитлера выставили на аукцион в Великобритании

    С молотка уйдут снимки, найденные в спальне Евы Браун в бункере фюрера.

    Адольф Гитлер на этих снимках запечатлен не в привычном образе диктатора с вскинутой рукой. В официальную хронику эти фото — естественные, расслабленные, практически интимные — попасть, конечно, не могли.

    По словам организаторов аукциона, снять подобное мог только человек из ближайшего окружения Адольфа Гитлера, имевший специальное разрешение. Сейчас альбом принадлежит анонимному коллекционеру, выручить за него рассчитывают не менее 18 тысяч долларов.

    Между тем в Италии открылась выставка под названием «Музей безумия», на которой впервые была представлена картина кисти Адольфа Гитлера.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru