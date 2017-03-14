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  • 14.03, 17:17
Песков назвал новый фильм CNN о Путине истеричным вымыслом. журналистика, Песков, Путин, СМИ, США, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Песков назвал новый фильм CNN о Путине истеричным вымыслом

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Песков назвал новый фильм CNN о Путине истеричным вымыслом

Песков назвал новый фильм CNN о Путине истеричным вымыслом

Песков назвал новый фильм CNN о Путине истеричным вымыслом

    В Кремле сегодня прокомментировали новый фильм CNN о Владимире Путине — ленту назвали одиозным материалом, в котором нет ничего нового.

    Авторы фильма под названием «Самый могущественный человек в мире» в очередной раз обвинили Россию во вмешательстве в избирательную систему США и в очередной раз не привели никаких доказательств.

    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, работа американских журналистов выполнена в «русле истеричного эмоционального фона» и основана на мнении, которое является абсолютным вымыслом. Причем зачастую это мнение выражают спикеры, давно вышедшие в тираж.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это достаточно одиозный материал, но из серии того, что уже было. Ничего нового там нет».

    Песков также добавил, что президент пока не успел ознакомиться с фильмом о себе.

    А пользователи соцсетей фильм уже посмотрели и отреагировали. Многочисленные публикации в Twitter можно условно поделить на две части. Первая — это зрители, которые поверили всему, что сказал автор Фарид Закария, невзирая на отсутствие веских аргументов. Они хвалят качество работы и не упускают шанс в очередной раз уколоть Трампа.

    Вторые отнеслись к новинке CNN, как к очередной порции фейковых новостей, и всерьез не восприняли. Зато отметили готовность аудитории телеканала слепо верить всему, что говорят с экрана, даже если это нелепые конспирологические теории.

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