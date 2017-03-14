26 марта на телеканале НТВ состоится премьера двухсерийной драмы «Молодой», главные роли в котором исполнили Олег Тактаров, Максим Дрозд и Андрей Багиров.

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Драма «Молодой» — это история взросления, возмужания молодого человека, который, пройдя через сложные испытания, становится настоящим мужчиной.



Это история о типичном мажоре Андрее Белозерцеве (Андрей Багиров), сыне владельца порта, который ни в чем себе не отказывает. Но все меняется, когда отца Андрея — Илью Белозерцева (Максим Дрозд) — убивают, а на самого молодого человека начинается охота. Доверять он может только охраннику отца Роману (Олег Тактаров), который спас Андрею жизнь. Им двоим предстоит узнать, кто виноват в смерти Белозерцева-старшего, а также отстоять порт — дело всей жизни отца Андрея.



Премьера двухсерийного фильма «Молодой» состоится на телеканале НТВ 26 марта в 20:10.