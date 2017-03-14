«ЦентрОбувь» объявлена банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Торговый дом „ЦентрОбувь“» — некогда крупнейшего обувного ретейлера страны.
Процедуру наблюдения в «ЦентрОбуви» ввели год назад. В мае один из ее кредиторов «Газпромбанк» инициировал уже уголовное дело против руководства компании. Речь шла о том, что кредиты могли выводить и расходовать на другие цели.
Осенью совладельца сети Сергея Ломакина объявили в федеральный розыск, он в ответ назвал происходящее рейдерским захватом.
Ранее суд признал банкротом входящую в состав «ЦентрОбуви» компанию «Центро» — она была оператором одноименной обувной сети.
В реестре требований кредиторов на данный момент 255 пунктов на 23,5 млрд рублей.
Осенью совладельца сети Сергея Ломакина объявили в федеральный розыск, он в ответ назвал происходящее рейдерским захватом.
Ранее суд признал банкротом входящую в состав «ЦентрОбуви» компанию «Центро» — она была оператором одноименной обувной сети.
В реестре требований кредиторов на данный момент 255 пунктов на 23,5 млрд рублей.
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