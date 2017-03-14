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  • 14.03, 17:17
«ЦентрОбувь» объявлена банкротом. банкротства, компании, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«ЦентрОбувь» объявлена банкротом

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«ЦентрОбувь» объявлена банкротом

«ЦентрОбувь» объявлена банкротом

    Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Торговый дом „ЦентрОбувь“» — некогда крупнейшего обувного ретейлера страны.

    Процедуру наблюдения в «ЦентрОбуви» ввели год назад. В мае один из ее кредиторов «Газпромбанк» инициировал уже уголовное дело против руководства компании. Речь шла о том, что кредиты могли выводить и расходовать на другие цели.

    Осенью совладельца сети Сергея Ломакина объявили в федеральный розыск, он в ответ назвал происходящее рейдерским захватом.

    Ранее суд признал банкротом входящую в состав «ЦентрОбуви» компанию «Центро» — она была оператором одноименной обувной сети.

    В реестре требований кредиторов на данный момент 255 пунктов на 23,5 млрд рублей.

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