Жителей Нью-Йорка призвали не выходить на улицу из-за снежной бури

На восточное побережье США обрушился снежный шторм. Власти
Нью-Йорка объявили чрезвычайную ситуацию. Полиция и экстренные службы перешли на усиленный режим работы.
Из-за непогоды временно закрыли даже штаб-квартиру ООН. Отменены занятия в школах, а горожане запасаются продуктами, водой и лопатами. В Чикаго снегопад стал причиной двух крупных аварий на скоростном шоссе. Из-за плохой видимости и скользкой дороги там столкнулись в общей сложности 34 машины. Есть пострадавшие. Аэропорты США по всему восточному побережью отменили более 6000 рейсов.
По прогнозам, за один-два дня выпадет до полуметра осадков, а затронет стихия около 50 миллионов человек.
Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка: «Самое главное — я призываю жителей Нью-Йорка держаться подальше от улиц. Это очень важно. На город надвигаются низкие температуры, за короткий промежуток времени выпадет огромное количество снега, будет дуть сильный ветер. Для вашей собственной безопасности — оставайтесь дома. И не мешайте городским службам расчищать дороги».
По прогнозам, за один-два дня выпадет до полуметра осадков, а затронет стихия около 50 миллионов человек.
Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка: «Самое главное — я призываю жителей Нью-Йорка держаться подальше от улиц. Это очень важно. На город надвигаются низкие температуры, за короткий промежуток времени выпадет огромное количество снега, будет дуть сильный ветер. Для вашей собственной безопасности — оставайтесь дома. И не мешайте городским службам расчищать дороги».
Комментарии