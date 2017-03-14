Голодец назвала уникальной бедность работающих россиян

В России фиксируется бедность среди работающего населения, это явление можно назвать уникальным. Об этом заявила
вице-премьер Ольга Голодец.
Ольга Голодец: «Это уникальное явление вообще в социальной сфере — работающие бедные. У нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей».
По словам вице-премьера, властям необходимо искать решение этой проблемы вместе с бизнесом. Она призвала обратить внимание на предприятия, где люди получают зарплату ниже прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.
Сейчас величина МРОТ в России составляет 7500 рублей, с 1 июля она возрастет до 7800 рублей в месяц. При этом размер прожиточного минимума в стране составляет 9776 рублей, а для трудоспособного населения — 10 524 рубля.
По словам вице-премьера, властям необходимо искать решение этой проблемы вместе с бизнесом. Она призвала обратить внимание на предприятия, где люди получают зарплату ниже прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.
Сейчас величина МРОТ в России составляет 7500 рублей, с 1 июля она возрастет до 7800 рублей в месяц. При этом размер прожиточного минимума в стране составляет 9776 рублей, а для трудоспособного населения — 10 524 рубля.
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