#ТЫСУПЕР!
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 17:17

Голодец назвала уникальной бедность работающих россиян

8 комментариев

Голодец назвала уникальной бедность работающих россиян

Голодец назвала уникальной бедность работающих россиян

В России фиксируется бедность среди работающего населения, это явление можно назвать уникальным. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец.

Ольга Голодец: «Это уникальное явление вообще в социальной сфере — работающие бедные. У нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей».

По словам вице-премьера, властям необходимо искать решение этой проблемы вместе с бизнесом. Она призвала обратить внимание на предприятия, где люди получают зарплату ниже прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.

Сейчас величина МРОТ в России составляет 7500 рублей, с 1 июля она возрастет до 7800 рублей в месяц. При этом размер прожиточного минимума в стране составляет 9776 рублей, а для трудоспособного населения — 10 524 рубля.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru