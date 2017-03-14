Российские военные проверяют качество воды в освобожденных районах Сирии

В Сирии российские военные разминируют освобожденные районы и следят за чистотой питьевой воды — боевики могли отравить ее при отступлении.

Поселок Лудехи находится в пяти километрах от линии соприкосновения противоборствующих сторон. Самая главная проблема, с которой здесь сталкиваются местные жители и скот, — это отсутствие нормальной питьевой воды. Сюда приехали представители Российского центра по примирению враждующих сторон, чтобы взять пробы.



На поселок — всего два генератора, с помощью которых воду качают с большой глубины. Едва жидкость наполняет бассейн, к нему устремляются и дети, и измученные жаждой животные. Лудехи больше трех лет находился под контролем боевиков. Большинство жителей оставили тогда свои дома, а вернулись лишь после его освобождения.



Стандартная процедура — едва сирийская армия освобождает населенный пункт и сюда возвращаются мирные жители, к ним сразу же приезжают российские эпидемиологи: взять пробы воды, воздуха и земли, чтобы быть уверенными, что боевики не применяли здесь химоружие, не отравили перед отходом воду.



После каждого такого выезда наших специалистов проходит встреча с губернатором провинции, на которой принимается решение, как помочь людям. В Лудехи должны будут привезти мощный генератор.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.