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  • 14.03, 15:46

Минкульт: экспонаты не могут вывезти из Исаакия до фактической передачи собора РПЦ

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Минкульт: экспонаты не могут вывезти из Исаакия до фактической передачи собора РПЦ

Минкульт: экспонаты не могут вывезти из Исаакия до фактической передачи собора РПЦ

На информацию о переносе экспонатов из Исаакиевского собора, которая якобы должна пройти до наступления православной Пасхи, отреагировало федеральное ведомство.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, перемещение музейных ценностей, находящихся в Исаакиевском соборе, не может быть осуществлено до передачи храма в пользование РПЦ.

В министерстве отметили, что для передачи экспонатов необходимо направить запрос в ведомство. Сейчас в Минкульт таких документов не поступало. Подобные запросы рассматриваются в течение двух месяцев.

Между тем в администрации Петербурга сообщили, что распоряжения о передаче культурных ценностей из Исаакия в другие музеи не поступало, передает РИА Новости.

Напомним: сегодня СМИ распространили данные о том, что к Пасхе из Исаакиевского собора должны быть вывезены экспонаты. При этом подчеркивалось, что именно музей истории Петербурга может стать тем местом, куда по просьбе городских чиновников отправят культурные ценности, экспонируемые сейчас в Исаакиевском соборе. При этом директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Буров эту информацию опроверг.

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