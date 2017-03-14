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  • 14.03, 15:46
Следователи не исключают версию убийства криминального авторитета Француза. криминал, Москва, расследование, самоубийства, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Следователи не исключают версию убийства криминального авторитета Француза

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Следователи не исключают версию убийства криминального авторитета Француза

Следователи не исключают версию убийства криминального авторитета Француза

Следователи не исключают версию убийства криминального авторитета Француза

    Сегодня утром на козырьке дома в Новой Москве было найдено тело человека, известного в криминальных кругах по прозвищу Француз. Сейчас следователи выясняют, что могло стать причиной его гибели.

    Как сообщает корреспондент НТВ Никита Развозжаев, сегодня утром Максим Французов вышел в подъезд из своей квартиры. Спустя несколько минут его уже обнаружили мертвым на козырьке подъезда дома.

    Рассматривается версия самоубийства, но правоохранители не исключают и того, что на Максима Французова было совершено покушение: его могли вытолкнуть из окна на 12-м этаже. Ранее на Французова уже осуществлялось покушение возле подъезда, на козырьке которого сегодня было обнаружено его тело.

    Подробности — в репортаже.

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