Следователи не исключают версию убийства криминального авторитета Француза

Сегодня утром на козырьке дома в Новой Москве было найдено тело человека, известного в криминальных кругах по прозвищу Француз. Сейчас следователи выясняют, что могло стать причиной его гибели.
Как сообщает корреспондент НТВ Никита Развозжаев, сегодня утром Максим Французов вышел в подъезд из своей квартиры. Спустя несколько минут его уже обнаружили мертвым на козырьке подъезда дома.
Рассматривается версия самоубийства, но правоохранители не исключают и того, что на Максима Французова было совершено покушение: его могли вытолкнуть из окна на 12-м этаже. Ранее на Французова уже осуществлялось покушение возле подъезда, на козырьке которого сегодня было обнаружено его тело.
Подробности — в репортаже.
Рассматривается версия самоубийства, но правоохранители не исключают и того, что на Максима Французова было совершено покушение: его могли вытолкнуть из окна на 12-м этаже. Ранее на Французова уже осуществлялось покушение возле подъезда, на козырьке которого сегодня было обнаружено его тело.
Подробности — в репортаже.
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