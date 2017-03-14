Военная прокуратура прокомментировала публикацию о крушении Ту-154

Причины катастрофы самолета
Ту-154 близ Сочи пока не установлены, новые опубликованные СМИ данные о причинах трагедии являются скорее догадками. Об этом заявил главный военный прокурор Сергей Фридинский.
Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой утверждалось, что самолет взлетел в штатном режиме, но затем командир экипажа Роман Волков неожиданно перевел его в режим посадки. Издание ссылалось на завершение технической части расследования катастрофы. Отмечалось, что в Минобороны в числе прочего изучают медкарту погибшего пилота и результаты прохождения им психологических тестов.
Сергей Фридинский: «Пока говорить особо не о чем. То, что сегодня опубликовали, — там, думаю, больше догадок».
Фридинский добавил, что следствие пока ни к чему не пришло. Он предложил обсуждать версии катастрофы лишь после того, как будут сделаны официальные выводы, сообщает РИА Новости.
потерпел крушение в Чёрном море 25 декабря после вылета в направлении Сирии. На борту находились 92 человека, в том числе члены экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.
В конце пошлого года в Минобороны заявляли, что командир воздушного судна перед крушением успел сообщить о возникновении особой ситуации на борту. При этом военное ведомство рассматривало несколько версий трагедии, одна из них была связана с ошибкой экипажа.
Сергей Фридинский: «Пока говорить особо не о чем. То, что сегодня опубликовали, — там, думаю, больше догадок».
Фридинский добавил, что следствие пока ни к чему не пришло. Он предложил обсуждать версии катастрофы лишь после того, как будут сделаны официальные выводы, сообщает РИА Новости.
потерпел крушение в Чёрном море 25 декабря после вылета в направлении Сирии. На борту находились 92 человека, в том числе члены экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.
В конце пошлого года в Минобороны заявляли, что командир воздушного судна перед крушением успел сообщить о возникновении особой ситуации на борту. При этом военное ведомство рассматривало несколько версий трагедии, одна из них была связана с ошибкой экипажа.
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