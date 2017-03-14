#ТЫСУПЕР!
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 14:15

Военная прокуратура прокомментировала публикацию о крушении Ту-154

комментировать
  • Фото РИА Новости, Нина Зотина
Военная прокуратура прокомментировала публикацию о крушении <nobr>Ту-154</nobr>

Военная прокуратура прокомментировала публикацию о крушении Ту-154

Военная прокуратура прокомментировала публикацию о крушении <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото РИА Новости, Нина Зотина

    • Причины катастрофы самолета Ту-154 близ Сочи пока не установлены, новые опубликованные СМИ данные о причинах трагедии являются скорее догадками. Об этом заявил главный военный прокурор Сергей Фридинский.

    Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой утверждалось, что самолет взлетел в штатном режиме, но затем командир экипажа Роман Волков неожиданно перевел его в режим посадки. Издание ссылалось на завершение технической части расследования катастрофы. Отмечалось, что в Минобороны в числе прочего изучают медкарту погибшего пилота и результаты прохождения им психологических тестов.

    Сергей Фридинский: «Пока говорить особо не о чем. То, что сегодня опубликовали, — там, думаю, больше догадок».

    Фридинский добавил, что следствие пока ни к чему не пришло. Он предложил обсуждать версии катастрофы лишь после того, как будут сделаны официальные выводы, сообщает РИА Новости.

    Самолет Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Чёрном море 25 декабря после вылета в направлении Сирии. На борту находились 92 человека, в том числе члены экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.

    В конце пошлого года в Минобороны заявляли, что командир воздушного судна перед крушением успел сообщить о возникновении особой ситуации на борту. При этом военное ведомство рассматривало несколько версий трагедии, одна из них была связана с ошибкой экипажа.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru