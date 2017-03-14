Захарова прокомментировала продление антироссийских санкций ЕС

Москва сожалеет, что Европейский союз продлил на полгода действие ограничений в отношении граждан и компаний России и Украины, которых в Брюсселе считают причастными к «подрыву территориальной целостности» Украины.
Санкции продлеваются на шесть месяцев — до 15 сентября текущего года. Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, прокомментировала это решение. Ее заявление размещено на сайте МИД РФ.
Мария Захарова: «Решение Совета ЕС вызывает сожаление».
Она отметила, что в вопросе выполнения минских соглашений действительно не удалось добиться значительного прогресса. Но, по ее мнению, это произошло из-за нежелания Киева выполнять свои обязательства.
Мария Захарова: «Ответный российский „стоп-лист“ также продолжит действовать, но это не наш выбор».
В постановлении совета ЕС отмечалось, что оценка ситуации на Украине не оправдывает изменение санкционного режима. Ограничения предусматривают запрет для людей из черного списка посещать страны ЕС, а также заморозку активов. Всего в списке находятся 150 физических и 37 юридических лиц.
Мария Захарова: «Решение Совета ЕС вызывает сожаление».
Она отметила, что в вопросе выполнения минских соглашений действительно не удалось добиться значительного прогресса. Но, по ее мнению, это произошло из-за нежелания Киева выполнять свои обязательства.
Мария Захарова: «Ответный российский „стоп-лист“ также продолжит действовать, но это не наш выбор».
В постановлении совета ЕС отмечалось, что оценка ситуации на Украине не оправдывает изменение санкционного режима. Ограничения предусматривают запрет для людей из черного списка посещать страны ЕС, а также заморозку активов. Всего в списке находятся 150 физических и 37 юридических лиц.
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