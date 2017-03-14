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  • 14.03, 15:46
В заповеднике Забайкалья обнаружили уникального серого манула. животные, Забайкальский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В заповеднике Забайкалья обнаружили уникального серого манула

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В заповеднике Забайкалья обнаружили уникального серого манула

В заповеднике Забайкалья обнаружили уникального серого манула

В заповеднике Забайкалья обнаружили уникального серого манула

    Внимание ученых Забайкалья приковали кадры фотоловушек, в объективы которых попал серый манул или, как его еще называют, палласов кот. Зоологи говорят, что запечатлеть пушистого зверя в неволе практически невозможно. А в каменистых степях это удалось сделать и вовсе впервые.

    Хотя, судя по эксклюзивным съемкам, краснокнижная кошка бывает на территории заповедника довольно часто, особенно на закате. Видимо, свернувшись в клубок, отдыхает после охоты и прячется от более крупных хищников. Между тем эта особь не одна, манулов как минимум шестеро.

    Ученые полагают, что они увидели новую, ранее не изученную семью. Как она попала в эти края и сможет ли здесь обосноваться, еще предстоит выяснить.

    Тумэн Цырендашиев, сотрудник Забайкальского филиала фонда «Снежный барс»: «Одна фотоловушка стоит буквально в 400 метрах от фермерского хозяйства. А остальные все фотоловушки в степи. Сейчас разберемся, что с ними дальше делать. Программу создать, сдать на учет, с Госохотслужбой работу провести».

    Теперь, по словам ученых, они смогут более тщательно изучить редких животных. И, возможно, усилить меры по защите красивых кошек. В том числе и за пределами заповедников. Ведь манулы чаще всего погибают не от рук браконьеров. Они становятся жертвами пастушьих собак. А также попадают в ловушки, расставленные на зайцев и лис.

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