В заповеднике Забайкалья обнаружили уникального серого манула

Внимание ученых Забайкалья приковали кадры фотоловушек, в объективы которых попал серый манул или, как его еще называют, палласов кот. Зоологи говорят, что запечатлеть пушистого зверя в неволе практически невозможно. А в каменистых степях это удалось сделать и вовсе впервые.

Хотя, судя по эксклюзивным съемкам, краснокнижная кошка бывает на территории заповедника довольно часто, особенно на закате. Видимо, свернувшись в клубок, отдыхает после охоты и прячется от более крупных хищников. Между тем эта особь не одна, манулов как минимум шестеро.



Ученые полагают, что они увидели новую, ранее не изученную семью. Как она попала в эти края и сможет ли здесь обосноваться, еще предстоит выяснить.



Тумэн Цырендашиев, сотрудник Забайкальского филиала фонда «Снежный барс»: «Одна фотоловушка стоит буквально в 400 метрах от фермерского хозяйства. А остальные все фотоловушки в степи. Сейчас разберемся, что с ними дальше делать. Программу создать, сдать на учет, с Госохотслужбой работу провести».



Теперь, по словам ученых, они смогут более тщательно изучить редких животных. И, возможно, усилить меры по защите красивых кошек. В том числе и за пределами заповедников. Ведь манулы чаще всего погибают не от рук браконьеров. Они становятся жертвами пастушьих собак. А также попадают в ловушки, расставленные на зайцев и лис.

