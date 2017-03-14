Минобороны опровергло сообщения о российских военных на границе Египта и Ливии

Никаких российских подразделений специального назначения в Египте нет, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, комментируя сообщения западных СМИ.
Публикации о том, что Россия якобы разместила военных специалистов и беспилотники на авиабазе в Египте рядом с ливийской границей, Конашенков назвал очередным «вбросом».
Игорь Конашенков: «Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год. Особенно часто такие „видения“» посещают анонимов на Украине и в Прибалтике. И уж совсем глупо и неприлично в отношении американских спецслужб звучат цитируемые Reuters слова того же «источника», что «разведывательная деятельность США в отношении российских военных осложнена из-за привлечения „контрактников“ и „агентов в штатском“».
Ранее публикации СМИ категорически опровергли в Совете Федерации. Глава комитета СФ по обороне Виктор Озеров, в частности, напомнил, что военное присутствие России в других странах невозможно без санкции Совбеза ООН или обращения законных властей этого государства, а президент РФ имеет право использовать российские ВС за рубежом только при согласии Совета Федерации, а такого обращения в Совфед не поступало.
Игорь Конашенков: «Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год. Особенно часто такие „видения“» посещают анонимов на Украине и в Прибалтике. И уж совсем глупо и неприлично в отношении американских спецслужб звучат цитируемые Reuters слова того же «источника», что «разведывательная деятельность США в отношении российских военных осложнена из-за привлечения „контрактников“ и „агентов в штатском“».
Ранее публикации СМИ категорически опровергли в Совете Федерации. Глава комитета СФ по обороне Виктор Озеров, в частности, напомнил, что военное присутствие России в других странах невозможно без санкции Совбеза ООН или обращения законных властей этого государства, а президент РФ имеет право использовать российские ВС за рубежом только при согласии Совета Федерации, а такого обращения в Совфед не поступало.
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