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  • 14.03, 15:46
Ярославского школьника в суде обязали посещать уроки. дети и подростки, судебные приставы, Ярославская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ярославского школьника в суде обязали посещать уроки

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Ярославского школьника в суде обязали посещать уроки

Ярославского школьника в суде обязали посещать уроки

    Учиться на своих ошибках заставляют школьника в Ярославской области. Его признали виновным в краже и по решению суда обязали посещать уроки. Но знания не привлекают подростка, он по-прежнему пропускает занятия, и мать, как выяснилось, контролировать сына не может. За успеваемостью и посещением девятиклассника теперь следят только приставы. Впрочем, и они пока не могут на него повлиять.

    Такое необычное наказание — принудительное обучение — Антон получил за кражу в дачном поселке. Два года назад он унес из чужого дома рабочие инструменты и сдал на металлолом. Вину школьника доказали, и лишь одна деталь избавила его от этапирования в колонию — на момент совершения преступления ему не было 16. Подросток должен был всего лишь учиться. Однако ни уговоры матери, ни внушения педагогов не заставили Антона снова сесть за парту.

    Поэтому домой и в школу к Антону судебные исполнители ходят теперь как на работу. Задача — отслеживать его посещаемость, как минимум раз в неделю. И, похоже, такие визиты еще не скоро закончатся. Подростка уже оставили в девятом классе на второй год. И учителя признаются, что не рассчитывают когда-либо увидеть его за партой.

    Впрочем, если подросток все же не соберет рюкзак и не вернется к урокам, за дело возьмутся стражи порядка. Они готовы сотрудничать с приставами. Уже несколько лет Антон состоит на учете в комиссии ПДН. И если у его матери соберется несколько штрафов за прогулы сына, им грозят уже принудительные работы на благо общества.

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