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  • 14.03, 15:46
Стали известны подробности убийства жительницы Ивановской области бывшим мужем. Ивановская область, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Стали известны подробности убийства жительницы Ивановской области бывшим мужем

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Стали известны подробности убийства жительницы Ивановской области бывшим мужем

Стали известны подробности убийства жительницы Ивановской области бывшим мужем

Стали известны подробности убийства жительницы Ивановской области бывшим мужем

    Халатность полицейских могла стать косвенной причиной убийства молодой женщины. Погибшая от рук бывшего мужа, как выяснилось, неоднократно жаловалась на его угрозы и мучительную ревность. Но разбираться в семейном конфликте стражи порядка якобы не стали.

    Трагедией закончился брак 28-летней Ирины и 62-летнего пенсионера. Мужчина не смог смириться с тем, что жена нашла себе молодого мужа. Пенсионер выстрелил в них из ружья, а потом направил оружие на себя. Выжить удалось лишь избраннику женщины, и теперь его показания могут повлиять на ход расследования.

    Ирину Гусеву могли бы спасти, если бы прислушались к ее мольбам о помощи. После разрыва с бывшим мужем женщина переехала к новому возлюбленному. Тот принял ее с двумя детьми. Но экс-супруг никак не отпускал: постоянные звонки, угрозы. Все это время Ирина Гусева жила в страхе и за себя, и за двоих своих малышей. Даже писала в полицию. Рассказала о побоях и о том, что у бывшего мужа есть огнестрельное оружие.

    Только ответа на свое заявление женщина так и не получила — не успела: бывший муж застрелил ее во время очередного приступа ревности, серьезно ранил нового кавалера, затем покончил с собой. Теперь же в Следственном комитете разбираются во всех деталях драмы и пытаются понять, почему никто не отреагировал.

    Ей было 28, ему 62. Возможно, из-за такой разницы в возрасте брак и распался. Несмотря на все разногласия супругов, у них появились дети — Сергей и Матвей. Соседи говорят, что погибшая за годы семейной жизни терпела многое — ссоры, скандалы, избиения.

    Дети погибших о трагедии пока не знают, в день расправы они находились у родственников. Кто займется их воспитанием, пока не ясно. Возможно, их усыновит новый возлюбленный погибшей.

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