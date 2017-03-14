Стали известны подробности убийства жительницы Ивановской области бывшим мужем

Халатность полицейских могла стать косвенной причиной убийства молодой женщины. Погибшая от рук бывшего мужа, как выяснилось, неоднократно жаловалась на его угрозы и мучительную ревность. Но разбираться в семейном конфликте стражи порядка якобы не стали.
Трагедией закончился брак 28-летней Ирины и 62-летнего пенсионера. Мужчина не смог смириться с тем, что жена нашла себе молодого мужа. Пенсионер выстрелил в них из ружья, а потом направил оружие на себя. Выжить удалось лишь избраннику женщины, и теперь его показания могут повлиять на ход расследования.
Ирину Гусеву могли бы спасти, если бы прислушались к ее мольбам о помощи. После разрыва с бывшим мужем женщина переехала к новому возлюбленному. Тот принял ее с двумя детьми. Но экс-супруг никак не отпускал: постоянные звонки, угрозы. Все это время Ирина Гусева жила в страхе и за себя, и за двоих своих малышей. Даже писала в полицию. Рассказала о побоях и о том, что у бывшего мужа есть огнестрельное оружие.
Только ответа на свое заявление женщина так и не получила — не успела: бывший муж застрелил ее во время очередного приступа ревности, серьезно ранил нового кавалера, затем покончил с собой. Теперь же в Следственном комитете разбираются во всех деталях драмы и пытаются понять, почему никто не отреагировал.
Ей было 28, ему 62. Возможно, из-за такой разницы в возрасте брак и распался. Несмотря на все разногласия супругов, у них появились дети — Сергей и Матвей. Соседи говорят, что погибшая за годы семейной жизни терпела многое — ссоры, скандалы, избиения.
Дети погибших о трагедии пока не знают, в день расправы они находились у родственников. Кто займется их воспитанием, пока не ясно. Возможно, их усыновит новый возлюбленный погибшей.
Ирину Гусеву могли бы спасти, если бы прислушались к ее мольбам о помощи. После разрыва с бывшим мужем женщина переехала к новому возлюбленному. Тот принял ее с двумя детьми. Но экс-супруг никак не отпускал: постоянные звонки, угрозы. Все это время Ирина Гусева жила в страхе и за себя, и за двоих своих малышей. Даже писала в полицию. Рассказала о побоях и о том, что у бывшего мужа есть огнестрельное оружие.
Только ответа на свое заявление женщина так и не получила — не успела: бывший муж застрелил ее во время очередного приступа ревности, серьезно ранил нового кавалера, затем покончил с собой. Теперь же в Следственном комитете разбираются во всех деталях драмы и пытаются понять, почему никто не отреагировал.
Ей было 28, ему 62. Возможно, из-за такой разницы в возрасте брак и распался. Несмотря на все разногласия супругов, у них появились дети — Сергей и Матвей. Соседи говорят, что погибшая за годы семейной жизни терпела многое — ссоры, скандалы, избиения.
Дети погибших о трагедии пока не знают, в день расправы они находились у родственников. Кто займется их воспитанием, пока не ясно. Возможно, их усыновит новый возлюбленный погибшей.
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