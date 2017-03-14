Ветераны назвали издевательством слоган новосибирской бани «Освенцим отдыхает»

Бизнес-план выше самого святого поставили авторы скандальной рекламной кампании в Новосибирске. Впрочем, в этом случае принцип «чем больше внимания, тем лучше» не сработал. Местные жители теперь обходят стороной заведение под названием «Абвер», как у военной разведки нацистской Германии, со слоганом «Освенцим отдыхает».
Неприметное с виду строение на берегу Оби за несколько часов стало известным на всю страну благодаря лишь одному рекламному слогану. Владельцы не самой популярной в городе бани, чтобы привлечь клиентов, на своем сайте назвали ее «Абвер», как военную разведку Третьего рейха. А затем добавили слоган «Освенцим отдыхает». Дальше на сайте говорилось о жаркой печи, которая быстро нагревается, и о том, что отдых принесет «удовлетворенность и успокоенность». Рекламный трюк сработал в обратную сторону.
Одними из первых о таком вот, мягко говоря, нестандартном подходе узнали новосибирские ветераны, они и забили тревогу.
Вячеслав Журавлёв, председатель новосибирского областного совета ветеранов: «Люди не понимают зла вот того строя политического, сложившегося преступного клана в стране (Германии — ред.) и не могут перенести тот вред на современность».
Владелец заведения Вячеслав Боев сразу попытался откреститься от любви к нацистам. Он якобы никаких параллелей с известным на весь мир лагерем смерти не проводил. Ведь у него самого дед погиб во время Ржевской битвы, он регулярно ходит на парады с его портретом.
Вячеслав Боев: «Ничего я не пропагандирую. Вон, прорубь пропагандирую».
По словам Боева, дизайн сайта он заказал местному программисту, который, видимо, посмотрев на его баню в реальности, решил добавить креатива. А что уж там получилось, сам предприниматель якобы и не понимает. С компьютером, уверяет Боев, он до сих пор на «вы».
Вячеслав Боев: «А получилось как „Абвер“ — в поисковиках в первую очередь обычно „а“, „б“, „в“. Ну, по алфавиту. Кто делает сайты, они же умные парни. Видать, какая-то ассоциация у него такая — баня, Абвер, Освенцим».
О бане в Новосибирске узнал и человек, который еще подростком провел два кошмарных года в одном из самых страшных мест на Земле — в Освенциме. Юный партизан Евгений Ковалев в 43-м попал в плен. Мучительные дни в эшелоне, идущем в Польшу, затем — рабский труд, нечеловеческие издевательства и оставшаяся на всю жизнь татуировка с порядковым номером. Бывший узник уверен, что владелец бани не просто перегнул с рекламой, он считает это оскорблением памяти сотен тысяч погибших.
Евгений Ковалев: «Как позвонили, у меня сразу давление до 197 поднялось. Представляете, какие чувства? Это болезненно все отдается. Я вообще не могу поверить, это невозможно ни в каких условиях. Это не дело, это не документ или какая-то работа. Это просто издевательство над людьми, которые пережили век войны».
После оглушительного скандала дизайн сайта срочно поменяли. Теперь у бани вместо названия просто набор букв, слоган про Освенцим убрали. Впрочем, креативным бизнесменом уже заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе.
Одними из первых о таком вот, мягко говоря, нестандартном подходе узнали новосибирские ветераны, они и забили тревогу.
Вячеслав Журавлёв, председатель новосибирского областного совета ветеранов: «Люди не понимают зла вот того строя политического, сложившегося преступного клана в стране (Германии — ред.) и не могут перенести тот вред на современность».
Владелец заведения Вячеслав Боев сразу попытался откреститься от любви к нацистам. Он якобы никаких параллелей с известным на весь мир лагерем смерти не проводил. Ведь у него самого дед погиб во время Ржевской битвы, он регулярно ходит на парады с его портретом.
Вячеслав Боев: «Ничего я не пропагандирую. Вон, прорубь пропагандирую».
По словам Боева, дизайн сайта он заказал местному программисту, который, видимо, посмотрев на его баню в реальности, решил добавить креатива. А что уж там получилось, сам предприниматель якобы и не понимает. С компьютером, уверяет Боев, он до сих пор на «вы».
Вячеслав Боев: «А получилось как „Абвер“ — в поисковиках в первую очередь обычно „а“, „б“, „в“. Ну, по алфавиту. Кто делает сайты, они же умные парни. Видать, какая-то ассоциация у него такая — баня, Абвер, Освенцим».
О бане в Новосибирске узнал и человек, который еще подростком провел два кошмарных года в одном из самых страшных мест на Земле — в Освенциме. Юный партизан Евгений Ковалев в 43-м попал в плен. Мучительные дни в эшелоне, идущем в Польшу, затем — рабский труд, нечеловеческие издевательства и оставшаяся на всю жизнь татуировка с порядковым номером. Бывший узник уверен, что владелец бани не просто перегнул с рекламой, он считает это оскорблением памяти сотен тысяч погибших.
Евгений Ковалев: «Как позвонили, у меня сразу давление до 197 поднялось. Представляете, какие чувства? Это болезненно все отдается. Я вообще не могу поверить, это невозможно ни в каких условиях. Это не дело, это не документ или какая-то работа. Это просто издевательство над людьми, которые пережили век войны».
После оглушительного скандала дизайн сайта срочно поменяли. Теперь у бани вместо названия просто набор букв, слоган про Освенцим убрали. Впрочем, креативным бизнесменом уже заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе.
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