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  • 14.03, 12:44

Криминальный авторитет Француз найден мертвым на козырьке подъезда в Москве

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Криминальный авторитет Француз найден мертвым на козырьке подъезда в Москве

Криминальный авторитет Француз найден мертвым на козырьке подъезда в Москве

Криминальный авторитет Француз найден мертвым на козырьке подъезда в Москве
  • Фото: youtube.com

    • Лидер преступной группы по прозвищу Француз покончил жизнь самоубийством в Новой Москве, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

    По словам источника, сегодня утром Максим Французов выбросился из окна дома и упал на козырек подъезда. Он добавил, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, передает ТАСС.

    По данным источника, погибший находился в оперативной разработке как лидер криминальной группировки. В последнее время Французов употреблял психотропные препараты, что и могло привести к суициду.

    В пресс-службе московской полиции факт обнаружения тела подтвердили, не сообщив подробностей.

    В 2015 году на Максима Французова в Новой Москве было совершено покушение. Нападавший выстрелил в криминального авторитета не менее четырех раз, но тогда Французов выжил.

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