Криминальный авторитет Француз найден мертвым на козырьке подъезда в Москве

Лидер преступной группы по прозвищу Француз покончил жизнь самоубийством в Новой Москве, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
По словам источника, сегодня утром Максим Французов выбросился из окна дома и упал на козырек подъезда. Он добавил, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, передает ТАСС.
По данным источника, погибший находился в оперативной разработке как лидер криминальной группировки. В последнее время Французов употреблял психотропные препараты, что и могло привести к суициду.
В пресс-службе московской полиции факт обнаружения тела подтвердили, не сообщив подробностей.
было совершено покушение. Нападавший выстрелил в криминального авторитета не менее четырех раз, но тогда Французов выжил.
По данным источника, погибший находился в оперативной разработке как лидер криминальной группировки. В последнее время Французов употреблял психотропные препараты, что и могло привести к суициду.
В пресс-службе московской полиции факт обнаружения тела подтвердили, не сообщив подробностей.
было совершено покушение. Нападавший выстрелил в криминального авторитета не менее четырех раз, но тогда Французов выжил.
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