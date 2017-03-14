Жители Свердловской обрасти вынуждены через прокуратуру добиваться ремонта домов

Прокуроры Свердловской области готовятся к путешествию по кругам коммунального ада, чтобы проверить, как идет капитальный ремонт. Жители, чьи дома попали в программу, бьют тревогу: здания рушатся на глазах, а подрядчики выполняют лишь косметические работы. Единственное решение в таких случаях — добиться ремонта через суд.

В дом на улице Ватутина прокурора вызвали встревоженные жильцы. На днях в одной из квартир пострадал ребенок. На мальчика с потолка рухнул внушительный слой штукатурки.



Здание с вековой историей давно находится на особом счету у прокуратуры. Стены крошатся, проводка то и дело воспламеняется. Несколько лет назад экспертиза признала дом опасным для проживания. Но управляющая компания не спешила делать капитальный ремонт. И только после вмешательства прокуроров строители приступили к более серьезным работам. В ведомстве говорят, что часто вынуждены брать на контроль дома, попавшие в программу капремонта.



Марина Канатова, представитель прокуратуры: «Мы заявляем исковые требования о возмещении вреда, причиненного имуществу, здоровью. Практически через суд добиваемся проведения ремонта, потому что в добровольном порядке подрядные организации и фонд капитального ремонта не проводят эти работы и самоустраняются».



Еще один дом на контроль ведомства попал прямо из сводок чрезвычайных происшествий. Рабочие, менявшие в квартирах систему отопления, устроили пожар. Причиной пожара стала искра от сварки. Пламя моментально распространилось по межэтажным перекрытиям. Пока одну квартиру спасали от огня, в другой пришлось спасаться от наводнения. Не сложно представить, сколько пришлось бы устранять жильцам такие последствия капремонта, если бы не вмешательство прокуроров.



Эта победа, говорят в ведомстве, лишь капля в море капитальных проблем, которые еще предстоит решить. В Свердловской области капремонту подлежат 2200 домов. В прошлом году строители отремонтировали не больше половины.