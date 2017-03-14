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  • 14.03, 11:13

СМИ: задержан замминистра природных ресурсов Бурятии Лбов

1 комментарий
СМИ: задержан замминистра природных ресурсов Бурятии Лбов

СМИ: задержан замминистра природных ресурсов Бурятии Лбов

СМИ: задержан замминистра природных ресурсов Бурятии Лбов
  • Фото: novalp77 /vk.com

    • СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают о задержании первого заместителя министра природных ресурсов Бурятии Александра Лбова.

    О задержании сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    Из сообщения источника: «Знаю, что задержан, за что точно, сказать не могу. По моим данным, этим занимается ФСБ, а не СК».

    В МВД Бурятии, сотрудники которого, по данным ряда региональных СМИ, принимали участие в задержании, получить комментарии пока не удалось. В правительстве региона также ситуацию не комментируют.

    Представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что в рамках расследования дела о мошенничестве в регионе задержано должностное лицо одного из министерств. Однако она не уточнила имя и должность.

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