СМИ: задержан замминистра природных ресурсов Бурятии Лбов

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают о задержании первого заместителя министра природных ресурсов Бурятии Александра Лбова.
О задержании сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Из сообщения источника: «Знаю, что задержан, за что точно, сказать не могу. По моим данным, этим занимается ФСБ, а не СК».
В МВД Бурятии, сотрудники которого, по данным ряда региональных СМИ, принимали участие в задержании, получить комментарии пока не удалось. В правительстве региона также ситуацию не комментируют.
Представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что в рамках расследования дела о мошенничестве в регионе задержано должностное лицо одного из министерств. Однако она не уточнила имя и должность.
Из сообщения источника: «Знаю, что задержан, за что точно, сказать не могу. По моим данным, этим занимается ФСБ, а не СК».
В МВД Бурятии, сотрудники которого, по данным ряда региональных СМИ, принимали участие в задержании, получить комментарии пока не удалось. В правительстве региона также ситуацию не комментируют.
Представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что в рамках расследования дела о мошенничестве в регионе задержано должностное лицо одного из министерств. Однако она не уточнила имя и должность.
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