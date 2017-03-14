Банк «Нефтяной альянс» лишен лицензии

Банк России с 14 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации «Нефтяной альянс».
Решение о применении крайней меры воздействия в ЦБ объясняют тем, что коммерческий банк не соблюдал федеральные законы и нормативные акты Банка России.
«Нефтяной альянс», по данным ЦБ, размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов.
ЦБ РФ: «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств».
Кроме того, «Нефтяной альянс» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщили в ЦБ.
«Нефтяной альянс» является участником системы страхования вкладов. Его вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, получат компенсации в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного клиента.
Согласно данным отчетности, по величине активов «Нефтяной альянс» на 1 февраля занимал 217-е место в банковской системе РФ.
Накануне Банк России отозвал лицензии еще у двух московских кредитных организаций — банка «Экономический союз» и «Торгового городского банка».
«Нефтяной альянс», по данным ЦБ, размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов.
ЦБ РФ: «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств».
Кроме того, «Нефтяной альянс» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщили в ЦБ.
«Нефтяной альянс» является участником системы страхования вкладов. Его вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, получат компенсации в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного клиента.
Согласно данным отчетности, по величине активов «Нефтяной альянс» на 1 февраля занимал 217-е место в банковской системе РФ.
Накануне Банк России отозвал лицензии еще у двух московских кредитных организаций — банка «Экономический союз» и «Торгового городского банка».
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