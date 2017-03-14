В СФ назвали фейком сообщения о российских военных на границе Египта и Ливии

В Совете Федерации категорически опровергли информацию СМИ о том, что Россия якобы разместила военных специалистов и беспилотники на авиабазе в Египте рядом с ливийской границей.
Россия не направляла своих военных и беспилотники на авиабазу в Египте, а сообщения СМИ на эту тему — это фейк, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор в беседе с РИА Новости подчеркнул, что министерство обороны РФ эту информацию не подтверждает, а подобные публикации — это элементы информационной войны, «которую теперь ведут все против всех».
Владимир Джабаров: «Россия этого не делала, Минобороны это не подтверждает. Это фейковая новость, на которую не нужно и обращать внимания».
Глава комитета СФ по обороне Виктор Озеров в свою очередь напомнил, что военное присутствие России в других странах невозможно без санкции Совбеза ООН или обращения законных властей этого государства.
Виктор Озеров: «Кроме того, президент РФ имеет право использовать российские ВС за рубежом только при согласии Совета Федерации, это конституционная норма. Такого обращения в Совфед не поступало».
Сообщения о присутствии спецназа РФ на военной базе Египта близ Ливии — «утка», подчеркнул сенатор.
Виктор Озеров: «Иначе, как продолжением антироссийской риторики и попытками дискредитировать Россию в области применения ее вооруженных сил за рубежом, эти сообщения расценить нельзя».
Информацию о российских военных на границе Египта и Ливии категорически опровергли и египетские военные.
Сенатор в беседе с РИА Новости подчеркнул, что министерство обороны РФ эту информацию не подтверждает, а подобные публикации — это элементы информационной войны, «которую теперь ведут все против всех».
Владимир Джабаров: «Россия этого не делала, Минобороны это не подтверждает. Это фейковая новость, на которую не нужно и обращать внимания».
Глава комитета СФ по обороне Виктор Озеров в свою очередь напомнил, что военное присутствие России в других странах невозможно без санкции Совбеза ООН или обращения законных властей этого государства.
Виктор Озеров: «Кроме того, президент РФ имеет право использовать российские ВС за рубежом только при согласии Совета Федерации, это конституционная норма. Такого обращения в Совфед не поступало».
Сообщения о присутствии спецназа РФ на военной базе Египта близ Ливии — «утка», подчеркнул сенатор.
Виктор Озеров: «Иначе, как продолжением антироссийской риторики и попытками дискредитировать Россию в области применения ее вооруженных сил за рубежом, эти сообщения расценить нельзя».
Информацию о российских военных на границе Египта и Ливии категорически опровергли и египетские военные.
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