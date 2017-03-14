Светлана Захарова подарит зрителям Большого Amore

На исторической сцене Большого прима-балерина театра Светлана Захарова представит свой знаменитый проект Amore.

Спектакль уже показывали московской публике в мае прошлого года, и он стал событием в балетном мире. Многие зрители тогда не могли попасть на спектакли, поэтому его представляют как бы «на бис». Впрочем, и на этот раз все билеты давно распроданы.



В сольную программу Захаровой вошли три одноактных балета в классическом и современном стиле, но все они о любви — счастливой или трагичной.