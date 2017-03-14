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  • 14.03, 03:38

Украина может ввести санкции против банков из РФ до конца недели

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Украина может ввести санкции против банков из РФ до конца недели

Украина может ввести санкции против банков из РФ до конца недели

СНБО Украины в среду рассмотрит вопрос о введении санкций по отношению к «дочкам» российских банков.

Как заявил член совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман, Киев до конца недели может ввести санкции против банков из РФ после соответствующего решения на уровне СНБО. Об этом сообщает ТАСС.

Нацбанк Украины 7 марта заявил, что готов инициировать санкции в отношении дочерней организации «Сбербанка» на Украине, если подтвердится готовность кредитной организации обслуживать на территории РФ клиентов с паспортами ДНР и ЛНР.

Между тем на Украине продолжаются нападки на отделения «дочек» российских банков. Так, накануне радикалы забетонировали центральный вход и витрины в центральном отделении «Сбербанка» в Киеве. А в ночь на вторник они завалили мешкам с песком второй вход в офис, чтобы не пустить на работу сотрудников учреждения.

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