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  • 14.03, 02:07
Около ста спасателей тушат крупный пожар в Подмосковье: видео. Московская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Около ста спасателей тушат крупный пожар в Подмосковье: видео

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Около ста спасателей тушат крупный пожар в Подмосковье: видео

Около ста спасателей тушат крупный пожар в Подмосковье: видео

Около ста спасателей тушат крупный пожар в Подмосковье: видео

    В поселке Биокомбината в Щёлковском районе Подмосковья горит склад.

    Сообщение о сильном пожаре на складе поступило в 23:02. Пожару присвоен второй ранг сложности.


    В тушении задействованы 95 человек и 29 единиц техники.

    Горит одноэтажное здание 100х30 м. По предварительным данным, пострадавших нет.

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