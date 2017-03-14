Около ста спасателей тушат крупный пожар в Подмосковье: видео

#Уточненная информация о возгорании на складе в Щелковском муниципальном районе по состоянию на 01.00https://t.co/hNgrT2zf8s — ГУ МЧС России по МО (@momchs) 13 марта 2017 г.

Сообщение о сильном пожаре на складе поступило в 23:02. Пожару присвоен второй ранг сложности.В тушении задействованы 95 человек и 29 единиц техники.Горит одноэтажное здание 100х30 м. По предварительным данным, пострадавших нет.