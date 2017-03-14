#ТЫСУПЕР!
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 02:07
Родственный долг: родители и дети ведут войны из-за алиментов. спецрепортаж Итогов дня, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Родственный долг: родители и дети ведут войны из-за алиментов

комментировать

Родственный долг: родители и дети ведут войны из-за алиментов

Родственный долг: родители и дети ведут войны <nobr>из-за</nobr> алиментов

    В Госдуме предложили заменить материнский капитал ежемесячным пособием, а еще обязать алиментщиков платить детям после совершеннолетия. А как часто в российских судах бывает наоборот — родители требуют алименты со своих детей? И как отличить справедливый иск от банального шантажа?

    Родители, пытающиеся получить алименты с собственных детей, для судов уже норма. Но для того, чтобы выиграть дело, нужны определенные условия. Если в свое время один из родителей ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности, то суд может отказать ему.

    История про алименты — это, конечно, не всегда холодный родительский расчет. Иногда это единственный шанс выжить. Но что делать, если чувство благодарности отсутствует не у ребенка, а у родителей?

    Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru