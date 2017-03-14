Родственный долг: родители и дети ведут войны из-за алиментов

В Госдуме предложили заменить материнский капитал ежемесячным пособием, а еще обязать алиментщиков платить детям после совершеннолетия. А как часто в российских судах бывает наоборот — родители требуют алименты со своих детей? И как отличить справедливый иск от банального шантажа?

Родители, пытающиеся получить алименты с собственных детей, для судов уже норма. Но для того, чтобы выиграть дело, нужны определенные условия. Если в свое время один из родителей ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности, то суд может отказать ему.



История про алименты — это, конечно, не всегда холодный родительский расчет. Иногда это единственный шанс выжить. Но что делать, если чувство благодарности отсутствует не у ребенка, а у родителей?



Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».