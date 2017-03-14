Охота на киберведьм: кто пугает Европу всемогущими «русскими хакерами»

Русские хакеры, похоже, все еще правят миром — Британия создает целое министерство, чтобы противостоять их атакам. Это реальность, сотрясающая основы Европы, или миф, который позволяет осваивать британский госбюджет?
Со всех концов света практически каждый день приходят новости о вероломстве мифических русских хакеров. Эта охота на киберведьм поглотила уже, кажется, весь мир. Сначала США, потом Канада, Норвегия, Великобритания, Нидерланды, Чехия и даже Эстония. При этом никаких доказательств миру так ни разу представлено не было.
В Лондоне приняли решение о создании целого министерства специально для борьбы с русскими хакерами. Даже уже придумали, как назвать должность «смотрящего» за Москвой. Бен Гаммер теперь будет министром по борьбе «с подрывной деятельностью».
Те, кто пугает Европу российскими кибератаками, все время ссылаются на США, где якобы Дональд Трамп смог стать президентом только при поддержке Кремля и его пресловутых хакеров. Москва в свою очередь не перестает утверждать, что это просто невозможно.
Подробности — в материале «Итогов дня».
В Лондоне приняли решение о создании целого министерства специально для борьбы с русскими хакерами. Даже уже придумали, как назвать должность «смотрящего» за Москвой. Бен Гаммер теперь будет министром по борьбе «с подрывной деятельностью».
Те, кто пугает Европу российскими кибератаками, все время ссылаются на США, где якобы Дональд Трамп смог стать президентом только при поддержке Кремля и его пресловутых хакеров. Москва в свою очередь не перестает утверждать, что это просто невозможно.
Подробности — в материале «Итогов дня».
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