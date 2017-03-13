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  • 13.03, 23:05

СМИ: президент ЦСКА лишился пальца после прогулки с собакой

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  • Фото РИА Новости, Евгений Биятов
СМИ: президент ЦСКА лишился пальца после прогулки с собакой

СМИ: президент ЦСКА лишился пальца после прогулки с собакой

СМИ: президент ЦСКА лишился пальца после прогулки с собакой
  • Фото РИА Новости, Евгений Биятов

    • В Сети появились недавние фотографии президента ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствующие о серьезной травме.

    По данным российских СМИ, Гинер получил травму во время прогулки с собакой: он неправильно держал поводок в тот момент, когда питомец резко дернулся в сторону.

    Как сообщает «Газета.Ru», директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксёнов отказался комментировать информацию о травме Гинера.

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