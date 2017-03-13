Эрдоган пригрозил обратиться в ЕСПЧ из-за скандала с Нидерландами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган грозит Нидерландам дипломатическими санкциями и судом.
Эрдоган намерен обратится в Европейский суд по правам человека из-за запрета выступлений турецких министров в Голландии, сообщает РИА Новости.
Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал в субботу выступить на митинге в Роттердаме. Также на границе страны задержали турецкого министра по делам семьи Фатму Бетюль Сайян Кайя, которую затем депортировали.
Конфликт Турции и стран ЕС набирает обороты. В понедельник Эрдоган обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в поддержке террористов.
Отношения Анкары и Берлина обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Власти Турции подозревают его в причастности к терроризму, а Меркель потребовала его немедленного освобождения.
Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал в субботу выступить на митинге в Роттердаме. Также на границе страны задержали турецкого министра по делам семьи Фатму Бетюль Сайян Кайя, которую затем депортировали.
Конфликт Турции и стран ЕС набирает обороты. В понедельник Эрдоган обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в поддержке террористов.
Отношения Анкары и Берлина обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Власти Турции подозревают его в причастности к терроризму, а Меркель потребовала его немедленного освобождения.
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