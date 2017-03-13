Картину Адольфа Гитлера впервые представили на выставке в Италии

Работа фюрера была представлена посетителям выставки под названием «Музей безумия». Выставка проходит в итальянской коммуне Сало. Она открылась 10 марта.
Небольшую картину авторства Адольфа Гитлера, выполненную маслом в темных тонах, предоставил частный коллекционер из Германии. Ранее работа никогда не выставлялась, отмечает Corriere della Sera.
Курирует выставку «Музея безумия» известный итальянский художественный критик Витторио Згарби. Он невысоко оценил работу основателя диктатуры Третьего рейха. Критик назвал работу «полной дрянью». По его мнению, это картина отчаявшегося человека. Згарби считает, что полотно может многие сказать о психике автора, в данном случае оно демонстрирует не величие, а страдания.
На картине изображены женщина и сидящий за столом мужчина на фоне уходящего вдаль коридора, который создает иллюзию бесконечной перспективы.
Выставка продлится до 16 ноября. Город Сало, где она проходит, известен, в частности, тем, что там скрывался бежавший из Рима Бенито Муссолини.
В общей сложности посетителям, кроме картины Гитлера, представили около 200 работ. Их всех объединяет тема безумия. В том числе в «Музее безумия» можно будет увидеть картины Винсента Ван Гона и Антонио Лигабуэ.
Адольф Гитлер в юности хотел стать художником, но не смог пройти экзамены в Венскую академию искусств. До Первой мировой войны он рисовал рекламные объявления, открытки и продал несколько своих акварельных работ. Эксперты полагают, что всего его кисти принадлежит более 700 картин.
Курирует выставку «Музея безумия» известный итальянский художественный критик Витторио Згарби. Он невысоко оценил работу основателя диктатуры Третьего рейха. Критик назвал работу «полной дрянью». По его мнению, это картина отчаявшегося человека. Згарби считает, что полотно может многие сказать о психике автора, в данном случае оно демонстрирует не величие, а страдания.
На картине изображены женщина и сидящий за столом мужчина на фоне уходящего вдаль коридора, который создает иллюзию бесконечной перспективы.
Выставка продлится до 16 ноября. Город Сало, где она проходит, известен, в частности, тем, что там скрывался бежавший из Рима Бенито Муссолини.
В общей сложности посетителям, кроме картины Гитлера, представили около 200 работ. Их всех объединяет тема безумия. В том числе в «Музее безумия» можно будет увидеть картины Винсента Ван Гона и Антонио Лигабуэ.
Адольф Гитлер в юности хотел стать художником, но не смог пройти экзамены в Венскую академию искусств. До Первой мировой войны он рисовал рекламные объявления, открытки и продал несколько своих акварельных работ. Эксперты полагают, что всего его кисти принадлежит более 700 картин.
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