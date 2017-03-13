Тимошенко раскрыла тайну отказа от косы

Экс-премьер Украины и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко рассказала, почему решила изменить имидж.
В интервью телеканалу ТСН Тимошенко призналась, что решила избавиться от привычной косы, чтобы стать более женственной. По ее словам, прежнюю прическу воспринимали скорее как «боевой раскрас».
Юлия Тимошенко: «Думаю, что сейчас я стала больше похожа на женщину, чем на бойца».
Она добавила, что до сих пор считает косу хорошей и удобной прической, создание которой не занимает много времени.
Тимошенко — не единственная женщина в украинской политике, решившая сменить имидж. На днях стремление стать более женственной проявила депутат Верховной рады Надежда Савченко: она появилась в эфире украинского телеканала NewsOne в платье и с макияжем. Ее новый образ вызвал не только удивление, но и стал поводом для шуток в социальных сетях.
Юлия Тимошенко: «Думаю, что сейчас я стала больше похожа на женщину, чем на бойца».
Она добавила, что до сих пор считает косу хорошей и удобной прической, создание которой не занимает много времени.
Тимошенко — не единственная женщина в украинской политике, решившая сменить имидж. На днях стремление стать более женственной проявила депутат Верховной рады Надежда Савченко: она появилась в эфире украинского телеканала NewsOne в платье и с макияжем. Ее новый образ вызвал не только удивление, но и стал поводом для шуток в социальных сетях.
Комментарии